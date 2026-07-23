امریکا د کیوبا د رژیم په ۱۱ ملاتړو بنسټونو او افرادو بندیزونه ولګول

د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ (جولاۍ۲۳) په هغو نهو بنسټونو او دوو افرادو بندیزونه ولګول، چې فعالیتونه یې د «کیوبا د فاسد کمونیست رژیم» کنترول قوي کوي.
د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیې کې ویل شوي دي چې دا بندیزونه د ولسمشر ټرمپ د یو فرمان په اساس لګول شوي دي.
په اعلامیې کې د وزیر مارکو روبیو له خولې ویل شوي: «زه نن د ولسمشر د ۱۴۴۰۴ د اجرايي فرمان په اساس، هغه نهه بنسټونه او دوه افراد، چې فعالیتونه یې د کیوبا په انرژۍ او مالیې چارو باندې کنترول او له هېواد څخه د باندې د طبي کاري ځواک زبېښاک دوامداره کوي، بندیز لګوم. دوی تر دې مخکې هڅه کړې چې د کیوبا په رژیم او ملاتړو باندې یې زموږ لګول شوي بندیزونه له پامه وغورځوي.»
په دغو بنسټونو او افرادو کې چې بندیزونه پرې ولګول شول، څلور هغه بنسټونه شامل دي، چې د متحدو ایالتونو له لوري د تحریم شوې ډلې « Grupo De Administración Empresarial S.A.» باندې یې د بندیز د لېرې کولو هڅه کړې.
درې نور هغه بنسټونه دي، چې د کیوبا د انرژۍ په سکتور کې فعالیت کوي او دوه نور بنسټونه او افراد بیا د رژیم د بهرنۍ طبي څانګې له لوري د کیوبا د طبي کاري ځواک د زبېښاک او اجباري کار مسولیت په غاړه لري.
د کیوبا په دغو ملاتړو بنسټونو او افرادو باندې داسې مهال دا بندیزونه لګول شوي چې څو ورځې مخکې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت «کیوبا د یووېشتمې پېړۍ د کمونیزم مرکز» تر عنوان لاندې یو راپور کې د کیوبا کمونست دولت تورن کړ چې تقریبآ له اوو لسیزو راهېسې د متحدو ایالتونو په ضد د جاسوسۍ او ورانکاریو کمپاین کوي.
د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په خپل ایکس حساب کې لیکلي وو: «څه باندې شپږ لسیزې کېږي د کیوبا رژیم په متحدو ایالتونو کې د کیڼ اړخو افراطیانو او د درېیمې نړۍ پالنې عمده ملاتړی دی. د بهرنیو چارو وزارت زموږ په هېواد کې د کیوبا د جاسوسۍ او تخریب بشپړ تاریخ افشا کوي. د امریکا خلک د دغې موضوع په اړه د پوهېدو مستحق دي».
دا راپور د یوې اوږدې جګړې بیان کوي چې په تنظیم شوې جاسوسۍ، نفوذ، سبوتاژ او لاسپوڅو شبکو ورټوله ده.
فورم \ دبحث خونه