سږکال په ایران کې ۸۵ افغانان اعدام شوي- د بشري حقونو بڼسټ

د بشري حقونو یو بڼسټ، " هەنګاو " وایي چې ایران د ۲۰۲۵ کال له پيل څخه ۸۵ افغانان اعدام کړي دي.
دغه سازمان پر خپلې ویبپاڼې باندې لیکلي چې تر ټولو تازه پیښه کې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر ۲۸ مه د بسم الله تاجک په نوم د یو افغان اعدام و چې د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې ترسره شو.
"هەنګاو" لیکلي چې د اعدام شویو افغانانو تورونه تر ډیره د نشه یي توکو د قاچاق او یا هم عمدي قتلونه وو.
تېر ۲۰۲۴ کال کې بیا په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمېر ۸۰ تنه و.
د بشري حقونو سازمانونه تل له ایرانه غواړي چې خپل عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات راولي او د اعدام سزاګانې پای ته ورسوي.
د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران حکومت د وېرې د خپرولو او د ټولنې د ځپلو لپاره د اعدام له سزا څخه سیستماتیکه ګټه اخلي.
د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د سې شنبې په ورځ د ډسبمر ۲۳مه د خپل اېکس ټولنیزې شبکې په فارسي حساب کې لیکلي چې ایران یوازې په ۴۸ ساعتونو کې، تر ۱۷ ډېر بندیان اعدام کړي دي.
د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا، یوازې په روان میلادي کال کې په ایران کې له ۱۸۰۰ څخه ډېر کسان اعدام شوي دي؛ دا هغه شمیره ده چې د دې وزارت په وینا، په ایران کې د اندېښنې وړ بشري حقونو د وضعیت ښکارندويي کوي.
د بهرنیو چارو وزارت د یو شمېر نورو زندانیانو وضعیت ته هم اشاره کړې چې د دې وزارت په وینا، یوازې د بې عدالتۍ پر وړاندې د خبرو کولو او د لومړنیو حقونو د غوښتلو له امله د اعدام حکم ورباندې پلی کیږي.
همدارنګه د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د ایکس په ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې په ایران کې د ښځو د اعدامونو شمېر په تیرو ۲۵ کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی.
د ۲۰۲۵ کال د راپورونو له مخې، یوازې سږ کال په ایران کې لږ تر لږه ۶۱ ښځې اعدام شوي دي، چې د تیر کال په پرتله شاوخوا ۷۰ سلنه زیاتوالی ښیي.
د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د ښځو اعدامونه کمساري یا تقریبا نشته، ایران د ښځو د اعدامونو د لوی شمیر په ثبتولو سره د نورو هیوادونو څخه د پام وړ مخکې شوی دی.
د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې ایران د اعدام له سزا څخه د وېرې خپرولو، د منتقدینو د خاموشولو او په ټولنه کې د هیلو د له منځه وړلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
د دې پیغام په پای کې راغلي چې نړیواله ټولنه نشي کولی د دې بهیر په وړاندې بې پروا پاتې شي.
د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د یو انسان ژوند چې له منځه وړل کیږي یو جرم دی او هره چوپتیا به د لا ډېر تاوتریخوالي لامل شي او په پای کې باید عدالت او ځواب ویل رامنځته شي.
