له افغانستان سره لوبې کې د هند د کپتان نادره کار پوښتنې پیدا کړې

د هند د کرکټ لوبدلې د چهارشنبې په ورځ جنوري ۱۷ (مرغومې۲۷) د افغانستان د کرکټ له لوبډلې څخه د دریو شل اوریزو لوبو لړۍ ۳-۰ وګټله، خو درېیمې لوبې کې د هند د کپتان روهیت شرما یو نادره کار پوښتنې پیدا کړې دي.

له هیجانې او احساساتو څخه په دغې ډکې لوبې کې، هند لومړۍ توپ وهنه وکړه وکړه او ۲۱۲ مندې یې وکړې، افغانستان هم همدومره منډې وکړې او لوبه مساوي شوه. په دا ډول شل اوریزو لوبو کې چې لوبه مساوي شي، بیا د شپږو توپونو، چې په کرکټ کې سوپر اوور (Super Over) بلل کېږي، یوه لوبه کېږي. دا په اصل کې د یو اوور لوبه وي او دوه لوبغاړي چې اوټ شول، ټوله لوبډله یې اوټ بلل کېږي.

جالبه دا وه چې د هند او افغانستان په لومړي سوپر اوور کې لوبه مساوي شوه، افغانستان په شپږو توپونو ۱۶ منډې وکړې او هند هم ۱۶ وکړې او لوبه مساوي شوه، دویم سوپر اور وشو چې هند لوبه وګټله.

اصلي قضیه وه؟

د لوبې تر تر ګټلو مخکې په لومړي سوپر اوور کې د هند کپتان روهیت شرما یو نادره کار وکړ. روهیت تر سوپر اوور مخکې لوبې کې ۱۲۱ منډې کړې وې او ستړی ښکارېده. په لومړي سوپر اوور کې له دوو پرلپسې شپږیزو وروسته ناببره یې پرېکړه وکړه چې له میدان څخه ووځي او په ځای یې بل لوبغاړی رینکو راشي چې هغه تازه دمه دی او په منډو کې هم چابک دی. هدف یې دا و چې هغه چټکې منډې وکړې او هند لوبه وګټي. خو په لومړي سوپر اوور کې لوبه مساوي شوه، په دویم سوپر اوور کې بیا هم روهیت شرما توپ وهنې ته راغی، یوه یې شپږیزه اوبله یې څلوریزه ووهله او افغانستان د هند د ۱۲ منډو هدف پوره نه شو کړای.

ایا روهیت شرما قانوني کار کړی؟

روهیت شرما چې په لومړي سوپر اوور کې له میدان څخه ووت، ایا په قانوني لحاظ بیا یې دا حق درلوده چې په دویم سوپر اوور کې توپ‌ وهنه وکړي. همدا پوښتنې په ځینو نړیوالو ورزشي ویبسایټونو او ټولنیزو رسنیو کې شوې ده.

د کرکټ د مشهورې نړیوالې مجلې «Wisden» په ویبسایټ کې په دې اړه راپور لیکل شوی او پوښتنه شوې چې ایا روهیت شرما قانوني کار کړی؟

په کرکټ کې که کوم لوبغاړی ژوبل کېږي او یا د هر تکلیف له کبله لوبه نه شي کولای، حق لري چې له میدان څخه ووځي، په ځای یې بل لوبغاړی راشي او که بیا ضرورت و، همدا ژوبل او له میدان څخه وتلی لوبغاړی بیا هم میدان ته راتلای او لوبه کولای شي. دې ته د کرکټ په اصطلاح کې (Retire hurt) وايي.

همدغه راز په کرکټ کې یو لوبغاړی دا هم کولای شي، چې له هېڅ ډول تکلیف پرته په خپله خوښه ځان اوټ اعلان کړي، له میدان څخه ووځي او په ځای یې بل لوبغاړی لوبې ته راشي. دې ته د کرکټ په اصطلاح کې (retire out) وايي. په دویم صورت کې چې یو لوبغاړی له میدان څخه ووت، بیا په همدې لوبې کې د دویم ځل لپاره توپ وهنه نه شي کولای.

د ویسډن مجلې لیکلي دي چې روهیت شرما له کوم ضرورت او ستونزې پرته له میدان څخه وتلی و، ځان یې اوټ کړی چې لوبډله یې وګټي، یانې روهیت شرما (retire out) و چې بیا یې د توپ وهنې حق نه لره.

د کرکټ یو بل مشهور ویبسایټ espncricinfo هم په دې اړه راپور لیکلی دی او د کرکټ د نړیوالې شورا د قانون یوه ماده یې هم په خپل راپور کې ذکر کړې ده. د دغې مادې په اساس، که په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې په لومړي سوپر اوور کې یو لوبغاړی له لوبې څخه اوټ او خارج کېږي، بیا په دویم سوپر اوور کې د لوبېدو مستحق نه دی.

)Any batter dismissed in any previous Super Over shall be ineligible to bat in any subsequent Super Over.(

د دغې لوبې لوبڅارانو لا نه دي ویلي چې روهیت شرما څه ډول له میدان څخه وتلی و.

د افغانستان د کرکټ سر روزونکي ‌جانتن ټروټ له لوبې وروسته په کنفرانس کې په دې اړه وپوښتل شو، هغه وویل چې دوی ته د دغې قانون په اړه له مخکې څه ویل شوي نه وو او هغه په دې اړه هم شک وښوده چې په یوې لوبې کې دوه سوپر اوورنه وي که نه وي.

دا لومړی ځل و چې د افغانستان او هند ترمنځ درې شل اوریزې سیالۍ وشوې. افغانستان له دغو لوبو وروسته له سري‌ لانکا او بیا له ایرلنډ سره لوبې لري.