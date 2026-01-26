اسرائيل وايي په غزې کې د وروستي پاتې یرغمل مړی موندلی

د اسرائیل د دفاع ځواکونه وايي چې په غزې کې یې د وروستي پاتې یرغمل شوي کس ران ګویلي مړی هم موندلی او اسرائیل ته به یې د تدفین لپاره انتقال کړي.
په دې سره به د غزې لپاره د متحدو ایالتونو د سولې د پلان د دویم پړاو پیل ته لاره هواره شي.
د اسرائیل د دفاع وزارت په خپل ایکس حساب کې لیکلي دي: «د یرغمل اس اف سي ران ګویلي مړی پېژندل شوی او د تدفین لپاره به انتقال شي.»
د ایکس په دغه پوست کې لیکل شوي دي: «د موجوده معلوماتو او استخباراتو په اساس، ۲۴ کلن اس اف سي راین ګویلي د اسرائیل د پولیسو په ځانګړي ځواک کې خدمت کاوه او د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر د اومې په سهار په جګړې کې وژل شوی او مړی یې غزې ته تښتول شوی و.د دفاع وزارت ځواکونه به له اړوندو کورنیو او راستانه کېدونکو سره مرسته روانه ساتي او د اسرائیل د خلکو د امنیت د ټېنګولو لپاره به اقدام کوي.»
د اسرائیل د دفاع ځواکونو په دغه پوست کې همدغه راز لیکلي دي چې «په غزې کې په رسمي ډول نور یرغمل شوي نه دي» پاتې.
د سولې د تړون د تطبیق لپاره دویم ګام دا دی چې اسرائیل به د فلسطینیانو د وتلو او ننوتلو لپاره د غزې او مصر ترمنځ د رفحه لاره خلاصوي. د اسرائیل د صدراعظم بینیامین نتنیاهو دفتر ویلي وو کله چې د ګویلي مړی وموندل شي، دا لاره به خلاصوي.
د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي سټیف ویتکاف وايي چې له نتنیاهو سره یې خبرې «مثبتې» وي او د اسرائیل د پوځي عملیاتو سره سره دوی د واشنګټن د اوربند د تړون او د غزې لپاره یې د سولې د پلان په اړه پرمختګونه وارزول.
ویتکاف د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې غونډه «په پرمختګونو او د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د سولې د شل ماده ایز پلان د دویم پړاو په تطبیق» متمرکزه وه.
نوموړي همدغه راز ویلي چې د «سیمې نور مسائیل» هم په دغو خبرو کې مطرح شوي، چې ممکن اشاره یې د ایران له لوري د مظاهره چیانو ظالمانه ځپلو او د متحدو ایالتونو احتمالي پوځي اقدام ته وي.
ویتکاف او د ولسمشر ټرمپ زوم جیرید کوشنر په متحدو عربي اماراتو کې د روسیې، اوکراین او متحدو ایالتونو ترمنځ له درې اړخیزو خبرو وروسته اسرائيل ته ولاړل.
