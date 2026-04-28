د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو نوې ټاکنه

د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیریش اعلان کړی چې د فرانسې تبعه (برونو جورج لومارکي) یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت په چوکاټ کې د ځانګړي استازي مرستیال او همدارنګه د ملکرو ملتونو د چارو د همغږي کونکي په توګه ټاکلی دی.
سربېره پر دې ښاغلی لومارکي به د بشري مرستو په چارو کې د همغږي کوونکي دنده هم پر غاړه ولري. نوموړی د سریلانکا څخه د پخواني مسول اندریکا رتواتي ځای ناستی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي یې د ځانګړې ژمنتیا او خدمتونو ستاینه کړې ده.
لومارکي له ۲۰۲۲ کال راهیسې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د ثبات ماموریت په چوکاټ کې د سرمنشي د مرستیال ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې نوموړی پراخه تجربه لري چې پکې د مشرتابه، مدیریت، پرمختیا، بیارغونه، بشري چارې او د سولې د ټینګولو برخې شاملې دي.
هغه په څو هېوادونو لکه سومالیا، هایتي، د فلسطین اشغال شوې سیمې او کمبودیا کې ساحوي ماموریتونه هم ترسره کړي دي.
د برونو لومارکي ټاکنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت لپاره یو مهم ګام بلل کېږي، ځکه چې هغه له ځان سره د نړیوالو بحرانونو په مدیریت کې پراخه تجربه لري چې کولی شي د افغانستان د بشري او پرمختیایي وضعیت په ښه کولو کې مهمه ونډه ادا کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان لا هم د روزا اوتنبايېوا وروسته د یوناما لپاره ځانګړی استازی نه دی ټاکلی.
یوناما د ۲۰۰۲ کال د سپتمبر په ۲۸مه د یو ځانګړي سیاسي ماموریت په توګه رامنځته شو، څو د افغانستان له خلکو سره د سولې او دوامدارې پراختیا د بنسټونو په جوړولو او بیا رغونه کې مرسته وکړي.
د ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته، یوناما په لا پېچلو شرایطو کې په افغانستان کې د مرستو همغږۍ، د بشري حقونو څارنې او د سیاسي تعاملاتو پر مخ بیولو ته دوام ورکړی دی.
