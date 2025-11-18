له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو چټک بهیر 

په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ روابط خراب شوي دي، راپورونه وايي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټکه شوې ده.
د افغانستان داخلي رسنیو د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو د کمېسیون د مقاماتو په حواله راپور ورکړی، چې تېره ورځ د نومبر ۱۷مه نېټه «۱۵۱۵ کډوالې کورنۍ چې ټول ۸۲۳۱ کسان کېږي، په جبري ډول» افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
دغه کمېسیون په یوې خپرې شوې اعلامیې کې ویلي دي د دغو راستانه شویو له ډلې یې «۵۴۲۴ کسان د سپین بولدک له لارې او ۲۴۲۵ تنه نور یې د تورخم له لارې» افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
د کمېسیون د اعلامیې په اساس، په همدې ورځ «۳۸۲ تنه نور افغانان» له ایران څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
له پاکستان څخه په داسې حال کې په دومره شمېر کې افغانان خپل هېواد ته ستانه کړل شوي، چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له وروستیو جګړو وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ سیاسي، اقتصادي او نور روابط خراب شوي دي. دواړو هېوادونو دروازې او تجارتي روابط بند کړي دي.
طالب او پاکستاني مقاماتو په قطر او ترکیې کې غونډې وکړې چې خپلې ستونزې حل کړي، خو غونډو نتیجه ورنه کړه. راپورونه وايي چې د پاکستان حکومت له طالبانو غوښتي، چې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ غړي دې له سرحدي سیمو د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي او یا دې په پاکستان کې د طالبانو بریدونه نامشروع وبولي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي دي چې د پاکستان غوښتنې «ناممکنه او نامعقولې» دي.
څه موده مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ وویل چې په روان ۲۰۲۵ کال کې ۲.۱ میلیون افغانان یا په خپله خوښه او یا په زوره خپل هېواد ته ستانه کړل شوي دي. ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران څخه غوښتي دي، چې د افغانانو ایستل دې ودروي. ملګري ملتونه وايي چې د طالبانو حکومت دومره امکانات او ظرفیت نه لري چې دغو ستنو شویو ته سرپناوې برابرې کړې.
د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې دا مهال شاوخوا درې میلیون افغان کډوال په پاکستان کې دي، چې قانوني اسنادو لرونکي او نه لرونکي دواړه په کې شامل دي. د پاکستان حکومت وايي چې غیر قانوني کډوال شړي.
