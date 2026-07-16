 سپینه ماڼۍ : د جمهور رئیس د نن شپې وینا به 'ټکان ورکوونکې' وي

ټاکل شوې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واشنګټن پر وخت نن د شپې په نهو بجو ملت ته مهمه وینا وکړي.
تر دې دمه د جمهور رئیس ټرمپ د خبرو جزیات ندي په ډاګه شوي خو د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولاین لیویټ په خبري کنفرانس کې اشاره وکړله چې ښایي د انتخاباتو شفافیت او ریښتیولي سربیره ایران د ټرمپ د خبرو مهم ټکي وي.
میرمن لیویټ د امریکا له ولس او خبریالانو وغوښتل چې د جمهور رئیس وینا واوري ځکه د هغې په خبرې، ټرمپ به پدې وینا کې د انتخاباتو په هکله د پلټنو داسې څه په ډاګه کړي چې "تاسو ته به ټکان درکړي".
د سپینې ماڼۍ ویاندې زیاته کړه چې د جمهور رئیس ټرمپ وینا به د حقیقت او شواهدو پر اساس وي.
ویاندې په خبري کنفرانس کې دا هم وویل چې متحده ایالات د " نړۍ په تاریخ کې ستر هیواد دی" او دا چې ټول دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي باید ومني چې متحده ایالات باید په نړۍ تر ټولو خوندي او محفوظ انتخابات ولري.
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې حکومت تر دې دمه د انتخاباتو اړوند ټګیو برګیو کې څوک تورن کړي ندي، د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې جمهور رئیس ټرمپ تر دې دمه اسناد " غیر محرم" کړي ندي خو اشاره یې وکړه چې ښایي پدې هکله به نن شپه په وینا کې خبرې وشي.
کارولاین لیوټ پخپلو خبرو کې زیاته کړه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په وینا کې یو ډیر مهم اعلان وکړي او ښایي چې د ایران موضوع به هم په لنډه توګه یاده کړي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې په خبري کنفرانس کې دا هم وویل چې د متحده ایالاتو بحري ځواکونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امر د هرمز تنګی محاصره کړی او د ایران له بندر څخه یې د کښتیو تګ راتګ بند کړی.
هغې وویل چې امریکا ځکه د هرمز په تنګې کې سمندري محاصره بیرته پیل کړله چې ایران د متحده ایالاتو سره په تفاهم لیک کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغی. میرمن لیویټ وړاندې وویل چې د نورو سوداګریزو کښتیو پر مخ د هرمز تنګي پرانیستی دی.
ویاندې زیاته کړه چې ایرانیان لا هم د متحده ایالاتو سره په خبرو اخته دي او موافقه کول غواړي ځکه چې امریکایي ځواکونو پرې سخت ګوزارونه کړي.
کارولاین لیویټ وویل چې ایران په تفاهم لیک کې ژمنه کړې وه چې په سوداګریزو کښتیو به بریدونه نکوي خو زیاتوي چې "هغوي ناوړه" پریکړه وکړله.
فورم \ دبحث خونه