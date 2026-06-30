د درې اړخیز تړون د پلي کېدو په اړه د لبناني او امریکايي چارواکو خبرې

د امریکا د پوځ مرکزي قوماندانۍ (CENTCOM) مشر، لبنان ته تللی او هلته یې د دغه هېواد له ولسمشر جوزف عون او نورو چارواکو سره د لبنان او اسرائیل ترمنځ د نوي درې اړخیز تړون د عملي کېدو په اړه خبرې وکړې.
د امریکا پوځ ویلي چې ولسمشر جوزف عون او د مرکزي قوماندانۍ قوماندان اډمیرل براډ کوپر د دغه تړون د پلي کېدو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ.
د لبنان د ولسمشر دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې عون یو ځل بیا د خپل هېواد ژمنه تکرار کړه چې "د لبنان دولت به د خپلو وسله والو ځواکونو له لارې خپل واک د هېواد تر جنوبي پولې پورې وغځوي."
د لبنان سفیرې ندا معوض او د اسرائیل سفیر یخییل لایټر د جمعې په ورځ په واشنګټن کې د رسمي مراسمو پر مهال دغه درې اړخیز تړون لاسلیک کړ.
دغه تړون د امریکا په کوربتوب د څو پړاونو خبرو اترو وروسته لاسلیک شو.
متحدو ایالتونو هم ژمنه کړې چې د لبنان لپاره به د همغږۍ درې اړخیزې پوځي ډلې د اسانتیاوو په برابرولو سره د تړون ملاتړ وکړي.
دا تړون د اسرائیل او د حزب الله د ډلې، ترمنځ چې د امریکا له خوا د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوې، د څو میاشتو جګړو وروسته لاسلیک شو.
د حزب الله ډله د مارچ په دویمه نېټه د اسرائیل پر شمالي سیمو راکټي بریدونه وکړل چې ملکي سیمې یې په نښه کړې او ګڼ خلک یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړل. دغه بریدونه څو ورځې وروسته له هغې وشول چې امریکایي او اسرائیلي ځواکونو د حزب الله د ملاتړي، ایران پر اهدافو هوايي بریدونه وکړل. اسرائیل هم په ځواب کې په لبنان کې هوايي او ځمکني بریدونه وکړل چې له امله یې تر یو میلیون ډېر کسان بې ځایه شول.
فورم \ دبحث خونه