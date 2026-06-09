امریکا د امنیتي اندېښنو له امله پر چینایي شرکتونو څارنه لا سختوي

متحده ایالتونه د هغو مخ پر زیاتېدونکو امنیتي خطرونو د مخنیوي لپاره یو بل ګام اوچتوي چې د واشنګټن په باور د چین له پوځي او صنعتي جوړښت سره تړاو لري.
د امریکا د جګړې وزارت یو شمېر لوی چینایي شرکتونه په خپل هغه نوملړ کې شامل کړي چې د امریکا د دفاع وزارت په وینا له چینایي پوځ سره اړیکې لري.
په دغو تازه شامل شویو شرکتونو کې د چین د ټکنالوژۍ ستر شرکت علی بابا، د برېښنايي موټرجوړونې شرکت (بي وای دي) او د انټرنېټ د لټون شرکت بایدو هم پکې شامل دي.
دې ځانګړي نوملړ ته د نومونو شاملول پدې معنی نده چې بر دوي دې سمدستي بندیزونه ولګول شي، خو په عملي توګه یې د امریکا د جګړې وزارت له قراردادونو څخه محروموي.
همدارنګه دا د امریکایي شرکتونو او پانګوالو لپاره یو خبرداری ګڼل کېږي چې د چینایي سوداګریزو شرکتونو او د چین د پوځ او پوځي جوړښت ترمنځ د احتمالي اړیکو په اړه احتیاط وکړي.
امریکایي چارواکي وایي، دا اقدام د ملي امنیت د خوندي کولو لپاره د یوې پراخې هڅې برخه ده او موخه یې دا ده چې د دې خطر مخه ونیول شي چې امریکایي ټکنالوژي، پانګونې او یا دولتي سرچینې په غیرمستقیم ډول د چین د پوځ په لاعصري کولو کې د مرستې سبب شي.
واشنګټن په زیاتېدونکي ډول استدلال کوي چې ځینې چینایي شرکتونه په داسې یو نظام کې فعالیت کوي چې پکې ملکي او پوځي سکتورونه له یو بل سره نږدې تړلي دي او له همدې امله د سوداګریزو فعالیتونو او د دولت د ستراتیژیکو موخو ترمنځ توپیر ستونزمن کېږي.
د امریکا د دواړو لویو سیاسي ګوندونو قانون جوړونکو د چین د "پوځي او ملکي شراکت" د پالیسۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې، ځکه دغه پالیسي د خصوصي شرکتونو او وسلهوالو ځواکونو ترمنځ همکاري هڅوي.
دا پرېکړه په داسې حال کې شوې چې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګرۍ، ټکنالوژیکي سیالۍ، سایبري امنیت او د هند - ارام سمندر په سیمه کې د پوځي فعالیتونو پر سر کړکېچونه لا هم دوام لري.
چینایي چارواکو په وار وار دا تورونه رد کړي چې ګواکې خصوصي چینایي شرکتونه د پوځي موخو لپاره کار کوي. خو د امریکا له نظره، دا وروستی اقدام په واشنګټن کې د هغه مخ پر زیاتېدونکي توافق څرګندونه کوي چې له چین سره اقتصادي تعامل کې باید د ملي امنیت لومړیتوبونه په نظر کې وساتل شي.
فورم \ دبحث خونه