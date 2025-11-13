له انتيفا سره د تړلو ډلو په وړاندې د امریکا وروستی اقدام

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې له انتيفا سره تړلي څلور چپ اړخي تندلارې ډلې د "بهرنیو ترهګرو سازمانونو" په توګه نومولې دي.
دا اعلان د پنجشنبې په ورځ شاوخوا دوه میاشتې وروسته له هغې وشو چې انتيفا، چې د چپ اړخو تندلارو ډلو یوه ټولګه ده، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا د "کورني ترهګر سازمان" په توګه نومول شوې و.
د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په ایکس پاڼې لیکلي:
"نن، د ولسمشر د تاریخي ژمنې پر بنسټ چې موخه یې د انتيفا د سیاسي تاوتریخوالي د کمپاین له منځه وړل دي، د بهرنیو چارو وزارت د انتيفا څلور ډلې د بهرنیو ترهګرو سازمانونو او ځانګړو نړیوالو ترهګرو په توګه نوموي. متحده ایالات به د خپل هېواد د ساتنې لپاره ددې ډلې په وړاندې چې د امریکا ضد، د پانګوالۍ ضد، او د عیسویت ضد ترهګرې ډلې دي، له ټولو موجودو وسایلو څخه کار واخلي."
دغو ډلو کې یوه، چې انتيفا اوست نومېږي او په جرمني کې مېشته ده، د بهرنیو چارو وزارت په وینا "د مخکینیو پلان شویو بریدونو پر مهال د بېګناه خلکو د وهلو په ترڅ کې د وسپنو د کارولو له امله بدنامه ده." راپور زیاتوي چې هنګري دا ډله وروسته له هغه ترهګره وبلله چې په بوداپست کې یې برید ترسره کړ.
بله ډله، د نړیوال انقلابي جبهه په ایټالیا کې مېشته ده. د وزارت په وینا، دا ډله "په جېنوا کې د یوې انجینرۍ د ادارې پر مشر په ډزو مسؤله ده، او د سیاسي مشرانو، سفارتونو او ملکي موخو پر ضد یې د بمونو او بریدونو لړۍ تر سره کړې دي چې څو تنه پکې ټپیان شوي دي."
نورې دوه ډلې په یونان کې مېشتې دي چې تاوتریخوالی ته یې مخه کړې ده.
د پرولتاریايي عدالت وسله واله ډله ژمنه کړې چې د پولیسو او دولتي بنسټونو پر وړاندې به وسلهواله جګړه کوي.
متحده ایالات وایي، د دفاع خودی انقلابي ډله د هغو چاودنو مسؤله ده چې د یونان د کار وزارت او د ریل ګاډي لاره او دفترونه یې هدف ګرځولي وو.
فورم \ دبحث خونه