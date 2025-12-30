امریکا په ارام سمندر کې د مخدره توکو په قاچاق وړونکې کښتۍ برید وکړ

امریکایي ځواکونو د دوشنبې په ورځ، د ډسمبر په ۲۹مه، د آرام سمندر په ختیځ کې د مخدره توکو پر یوې قاچاق وړونکې کښتۍ برید وکړ.
په دې برید کې دوه کسان وژل شوي، چې دا "د جنوبي نیزې د عملیاتو" په نوم د ماموریت وروستی اقدام دی.
د امریکا د پوځ جنوبي قوماندانۍ یا (سوتکام) د ایکس په ټولنیزې شبکې کې په یوه پوسټ کې لیکلي چې دا برید د امریکا د جنګ د وزیر پیټ هیګسیټ په امر ترسره شوی دی.
په پوسټ کې لیکل شوي چې ګډو ځانګړو ځواکونو چې د جنوبي نیزې په عملیاتو کې ښکیل وو، په یوه کښتۍ باندې مرګونی برید ترسره کړ چې "په نړیوالو اوبو کې د ترهګرو سازمانونو لخوا اداره کیدله.
سوتکام وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ، کښتۍ د آرام سمندر په ختیځ کې د مخدره توکو د قاچاق په پیژندل شویو لارو سفر کاوه او د مخدره توکو د قاچاق په عملیاتو کې بوخته وه.
د جنوبي نیزې عملیاتو د یوې برخې په توګه تر اوسه د مخدره توکو په شکمنو کښتیو باندې بریدونو کې څه باندې ۱۰۷ کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه اداره وايي چې دا عملیات د مخدره توکو قاچاق په نښه کوي.
د امریکا حکومت ویلي چې وژل شوي کسان "غیرقانوني جنګیالي" وو او دا د امریکا پوځ ته اجازه ورکوي چې د امریکا د عدلیې وزارت د محرمو موندنو پر بنسټ له قضايي ارزونې پرته وژونکي بریدونه ترسره کړي.
ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل چې امریکایي ځواکونو په وینزویلا کې د مخدره توکو د کښتیو د بارولو په یوه مرکز برید کړی دی.
د امریکا حکومت وايي چې د وینزویلا رژیم متحدو ایالتونو ته د فینتانیل په ګډون د وژونکو مخدره توکو د لیږد اسانتیا برابروي او په کاراکاس یې فشار زیات کړی دی.
فورم \ دبحث خونه