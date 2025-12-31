د لاس رسي وړ اتصالات

د وینزویلا او ایران د وسلو د سوداګرۍ پر ضد د امریکا د مالیې وزارت اقدام

د امریکا د مالیې وزارت پر لسو کسانو او سوداګریزو بنسټونو بندیزونه لګوي چې د ایران له‌خوا وینزویلا ته د وژونکو وسلو په سوداګرۍ کې ښکېل دي.

په دې کې جنګي بې‌پیلوټه الوتکې یا ډرونونه او بالستیک توغندي شامل دي، کوم چې د ټرمپ اداره وایي د امریکا او د منځني ختیځ د متحدینو لپاره ګواښ ګڼل کیږي.

د ترهګرۍ او مالي استخباراتو لپاره د مالیې وزارت مرستیال جان هرلي د سه‌شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل:

«د امریکا د مالیې وزارت ایران او وینزویلا د نړۍ په کچه د وژونکو وسلو دبې‌پروا خپرولو مسول ګڼي .»

هرلي زیاته کړه: «موږ به چټکو اقداماتو ته دوام ورکړو څو هغه کسان چې د ایران د پوځي او صنعتي ډګرونو ملاتړ کوي د امریکا مالي نظام ته له لاسرسي څخه بې‌برخې کړو.»

دا د سږ کال په اکتوبر او نوامبر میاشتو کې د مالیې وزارت د هغه اقدام نه وروسته تعقیبي ګام دی چې ایران او ونیزویلا یې د نه‌خپرېدلو یا (Nonproliferation) په لست کې ور اضافه شول، تر څو د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر په ۲۷مه پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه او نور محدودیتونه بیا نافذ شي.

د مالیې وزارت په اعلامیه کې راغلي: «د ایران د بې‌پیلوټه الوتکو (UAV) او توغندیو پروګرامونه په منځني ختیځ کې د امریکا او د متحدینو پرسونل ګواښي او په سره سمندرګي کې د سوداګریزو کښتیو تګ راتګ بې‌ثباته کوي. سربېره پر دې، کاراکاس ته د ایران له‌خوا د دودیزو وسلو دوامداره برابرول په لوېدیځې نیمې‌کرې کې او په هیواد کې دننه د امریکا ګټو لپاره ګواښ ګڼل کیږي، او متحده ایالتونه به د دې سوداګرۍ د مخنیوي لپاره ټول شته امکانات وکاروي.»

په بندیزونو کې یو وینزویلایي شرکت او د هغه رئیس، چې د ایراني ډرونونو د پېرلو په تور تورن دی او درې ایراني وګړي چې د بالستیک توغندیو لپاره د کارېدونکو کیمیاوي موادو د تدارکاتو سره تړاو لري او همدارنګه په ایران کې مېشت کسان او شرکتونه چې د «رایان فان ګروپ» سره تړلي دي او پخوا هم د امریکا له‌خوا بندیز پرې لګېدلی و شامل دي.

په همدې تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دیته ورته د یوې اعلامېې په خپرولو ویلي دي چې متحده ایالتونه په ایران او وینزویلا کې مېشتو لسو بنسټونو او اشخاصو باندې بندیزونه لګولي دي.

د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي:"ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د ولسمشرۍ یادداشت نمبر ۲ کې روښانه کړه، چې متحده ایالتونه به د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام د مخنیوي او د محدودولو دپاره اقدام وکړي څو د ایران دودیزو وسلو د وړتیا د پراختیا سره مقابله وشي، ایران ته د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي، او د سپاه پاسداران انقلاب د ځواکونو دپآره هغو شتمنیو او سرچینو ته لاسرسی رد کړي چې تل یې د بی ثباتۍ دپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. موږ به د هغو ټولو کسانو پر وړاندې د دریدو او تورنولو لپاره هېڅ ځنډ ونه کړو چې د تهران د وسلو د خپرولو د فعالیتونو ملاتړ کوي."

ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبرورۍ په میاشت کې پر ایران د «اعظمي فشار» کمپاین بیا پیل کړ، څو د اټومي وسلو د پراخېدو مخه ونیسي.

په دې کې د جون په میاشت کې وروسته له هغه چې د اسراییلو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي او پوځي تاسیساتو پر سر ۱۲ ورځنۍ جګړه وشوه، د امریکا په مشرۍ بریدونه هم شامل وو چې د ایران د یورانیمو د غني کولو پر دریو مهمو مرکزونو وشول.

