د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
لمړي خبرونه

ایران باندې د امریکایي بریدونو دوام ؛ سنټکام د پنځم برید خبر ورکړی

د متحده ایالاتو د پوځ مرکزي قوماندانۍ دوشنبه جولای ۱۳ په ایران باندې د امریکایي ځواکونو د یو بل برید خبر ورکړی.

د سنټکام په اعلامیې کې راغلي چې امریکایي ځواکونو د واشنګټن پر وخت د مازدیګر په ۴ بجو او ۴۵ دقیقو، د متحده ایالاتو د سر اعلی قوماندان ( جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ) په لارښوونه په ایران باندې هوایي بریدونه کړي.

دا وروسته له هغه چې جمهور رئیس ټرمپ په انقرې کې د ناټو سرمشریزې پر مهال د ایران سره د موقتي اوربند پایته رسیدل اعلان کړل، د ایران سره خبرې یې د وخت "ضایع کول" بلل او ایراني مشران یې "فضول خلک" یاد کړل، پنځم برید دی چې امریکایي ځواکونه یې په ایران باندې کوي.

د مرکزي قوماندانۍ په اعلامیې کې راغلي چې د ایراني ځواکونو پر ضد به د بریدونو لړۍ روانه وي تر څو د هغوي وړتیا کمزورې شي او ونشي کړی د هرمز په تنګي کې په بې ګنا ملکیانو او سوداګریزو کښتیو بریدونه وکړي.

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG