د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
امریکا

امریکا بهرنیو اتباعو ته چې موقت خوندیتوب یې ختم شوی نغدي مرسته او وړیا ټکټونه ورکوي

د متحدو ایالتونو د کورنيو چارو وزارت هغو کسانو ته د نغدي مرستې او خپلو هېوادونو ته د ستنېدو لپاره د وړیا ټکټ ورکولو اعلان کړی چې په امریکا کې یې د موقتي خوندیتوب حالت (TPS) موده ختمه شوې ده.

دغه وزارت د دوشنبې په ورځ (جولای ۲۷) په خپل ایکس حساب کې ولیکل چې هر مراجعه کوونکي ته چې د موقتي خوندیتوب حالت موده یې پای ته رسېدلې او غواړي له متحدو ایالتونو څخه ووځي، خپل هېواد ته د تللو د وړیا ټکټ برسېره ۲۶۰۰ ډالر ورکول کیږي.

په دغه اعلامیه کې خبرداری ورکړل شوی چې د کورني امنیت وزارت به د هغو کسانو په خلاف اقدام وکړي چې په امریکا کې د پاتې کېدو قانوني موده یې پای ته رسېدلې او په خپله خوښه له امریکا څخه د وتلو اقدام ونکړی.

په متحدو ایالتونو کې د نورو هېوادونو د اتباعو د موقتي خوندیتوب حالت د ختمولو په اړه د حکومت او سترې محکمې له پرېکړو وروسته سلګونو زرو کسانو په امریکا کې د قانوني پاتې کېدو حق له لاسه ورکړی دی.

د متحده ایالاتو سترې محکمې د جون په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ ادارې ته اجازه ورکړه چې د هایټي او سوریې د اتباعو د موقتي خوندیتوب حالت چې هغوی ته د جګړې او طبیعي افتونو څخه د تیښتې په خاطر ورکړل شوی و، لغوه کړي.

د سترې محکمې د دې پریکړې له کبله په متحدو ایالتونو کې د یو شمیر افغان کډوالو په ګډون د شاوخوا ۱۷ هېوادونو نږدې ۱.۷ میلیون کډوال چې په امریکا کې یې د موقتي پاتې کیدو اسناد لرل، د احتمالي ایستل کیدو له خطر سره مخ کړل.

د متحده ایالاتو د کورنیو چارو وزارت تېر کال د یو شمیر افغان کډوالو لپاره د موقت خوندیتوب حالت پای ته ورساوه او نږدې نهه زره افغان کډوال یې چې په امریکا کې د پاتې کیدو لپاره دغه اسناد لرل، د ایستل کیدو د خطر سره مخ کړل.

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG