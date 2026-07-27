نتنیاهو د ټرمپ سره د ایران او سیمه ییز امنیت په هکله د خبرو لپاره واشنګټن ته راځي

د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو واشنګټن ته راځي چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ایران، سیمه ییز امنیت او نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
نتنیاهو د یکشنبې په ورځ واشنګټن ته له روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل چې د ایران موضوع به د جمهور رئیس ټرمپ سره د ده د خبرو "تر ټولو مهمه برخه وي".
هغه وویل، دواړه مشران غواړي د امریکا او اسرائیل امنیت خوندي کړي او په سیمه کې د سولې د پراختیا لپاره کار وکړي.
د اسرائیل صدراعظم له فاکس نیوز سره په مرکې کې ویلي چې له ایران سره جګړه به هغه مهال پای ته ورسېږي چې د ایران اسلامي جمهوریت یا نسکور شي او یا دومره کمزوری شي چې د خپل اټومي پروګرام له دوام څخه لاس واخلي.
ټاکل شوې چې نتنیاهو د ولسمشر ټرمپ ترڅنګ د امریکا د مړ شوي سناتور لینزي ګراهام د جنازې او یادغونډې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. نتنیاهو سناتور ګراهام د اسرائیل "له تر ټولو ستر ملګرو" څخه باله.
نتنیاهو له دې وړاندې د خپلې کابینې وزیرانو ته ویلي وو چې امریکا غواړي اسرائیلي ځواکونه له سوریې، لبنان او د غزې له ځینو سیمو څخه ووځي، خو نوموړي ویلي چې دغه غوښتنه نه مني.
امریکا ته د نتنیاهو دا سفر دا د امریکا او اسرائیل له ګډو پوځي عملیاتو څخه، وروسته چې پنځه میاشتې مخکې د ایران پر ضد پیل شوي وو، لومړنۍ سفر دی. خو د ټرمپ د ولسمشرۍ له دویمې دورې وروسته دا د ولسمشر ټرمپ او نتنیاهو ټولټال اتمه لیدنه ده.
فورم \ دبحث خونه