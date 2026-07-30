ټرمپ: په غزې کې د حماس او نورو وسله والو ډلې بې وسلې کولو لپاره 'تاریخي هوکړه' وشوه

د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پنجشنبه جولای ۳۰ وویل چې د "سولې پلاوي" په غزې کې د حماس او نورو وسله والو ډلو په بشپړه توګه د بې وسلې کولو لپاره "تاریخې هوکړې" ته ورسیدل.
ښاغلي ټرمپ د ټروت سوشل په شبکې کې لیکلي چې دا تړون د تل پاتې امنیت او سولې لپاره یو مهم اقدام دی او زیاته یې کړه چې دا اقدام د غزې اداره کولو لپاره د فلسطین نوي حکومت ته شرایط برابروي. جمهور رئیس ټرمپ همدارنګه وویل چې د فلسطین نوی حکومت به د سولې د پلاوي سره همکاري کوي.
د متحده ایالاتو مشر دا هم ویلي چې د فلسطین نوی حکومت به د فلسطین د ولس سره د مرستې کولو په خاطر د سولې پلاوي سره له نږدې کار کوي.
ښاغلي ټرمپ همدارنګه ویلي چې د دې هوکړې له کبله اسرائیل به هم هغه امنیت تر لاسه کړي چې وړ یې دي ځکه چې د هغه په وینا تر دې وروسته به غزه د ترهګریزو بریدنو کولو لپاره د یوې اډې په توګه ونه کارول شي.
په اعلامیې کې راغلي چې دا هوکړه د ټرمپ ۲۰ ماده ایز پلان د تطبیق لپاره تاریخي شیبه ده او دا چې دا تړون به په څو پړاونو کې په اختیاط سره عملي شي.
هغه ویلي چې په غزې کې د حماس او نورو وسله والو ډلو د بې وسلې کولو بهیر بشپړیدو وروسته به، اسرائیلي ځواکونه له هغه ځایه ووځي او د غزې امنیت ساتلو لپاره به د "ثبات نړیوال ځواک" د فلسطین د نویو پولیسو سره په ګډه کار کوي او دا مسؤلیت به ولري چې غزه د خپلو اوسیدونکو او ګاونډیو لپاره خوندي وي.
په اعلامیې کې دا هم راغلي چې یو کال وړاندې په غزې کې جګړه ، بشري ناورین او په "ظالمانه شرایطو" کې د یرغملو ساتل روان و. ټرمپ ویلي "مونږ تاریخي پرمختګ کړی خو لا هم ډیر کار پاتې چې باید وشي".
جمهور رئیس ټرمپ پدې تړون کې د منځګړو په توګه د مصر، قطر او ترکیې څخه مننه کړې او د هغوي هلې ځلې یې مهمې بللې دي. ټرمپ همدارنګه پدې خبرو اترو کې د خپل "فوق العاده" ټیم څخه مننه کړې چې په وینا یې د دې تاریخي هوکړې ممکنه کیدو لپاره یې نه ستړې کیدونکې هلې ځلې کړي.
د اعلامیې په یوې برخې کې راغلي، "هغه ګواښ چې د اکټوبر په ۷ مې یې له غزې سر راپورته کړ، پرې به نښودل شي چې بیا ورغیږي".
ډونالډ ټرمپ ویلي چې ددې هوکړې له مخې به بالاخره غزه د فلسطینیانو د نوي حکومت په لاس کې وي چې د خپل ولس خدمت کوي.
د اعلامیې په پای کې د دې "حیرانوونکي پرمختګ" تر لاسه کولو لپاره ټولو خواوو ته مبارکې ویل شوي او پکې زیاته شوې چې هیچا باور نه کاوه چې داسې یو څه به وشي.
فورم \ دبحث خونه