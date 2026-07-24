ولسمشر ټرمپ د خبریالانو په میلمستیا کې ګډون کوي، مخکې په دې میلمستیا برید شوی و

سپینه ماڼۍ نن د واشنګټن ډي سي په وخت د جمعې په شپه (جولای۲۴) د خبریالانو د ټولنې د میلمستیا کوربتوب کوي، په دغې میلمستیا کې درې میاشتې مخکې ډزې وشوې او غونډه یې ګډه وډه کړه.
ټاکل شوې چې ولسمشر ټرمپ به دغې غونډې کې وینا وکړي، غونډې ته خبریالان او د حکومت مقامات بلل شوي.
مقامات وايي چې د مخفي ادارې افسر ویکتور ګونزالیس به وویاړل شي، هغه درې میاشتې مخکې د واشنګټن د هیلټن په هوټل کې په میلمستیا کې د ډزو په مهال په مرمۍ ولګېد. د خبریالانو ټولنه وايي چې د هوټل کارکوونکي به هم وستايي.
د خبریالانو دغه میلمستیا، چې ژورنالستانو ته د سکالرشېپونو د مالي ملاتړ او د بیان او رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب په اړه د اساسي قانون د تعدیل د ستاینې لپاره بلل شوې، دا ځل سپینې ماڼۍ ته نژدې په یو بل هوټل کې کېږي.
د سپینې ماڼۍ د خبریالانو د میلمستیا د ټولنې مشر ویجیا جیانګ هغه وخت د میلمستیا د نېټې د اعلان په مهال ویلي وو چې «دا غونډه به دا بیانوي چې خشونت په امریکايي ژوند کې هېڅ ځای نه لري او د رسنیو ازادي به په خاموشۍ ونه ګواښل شي. هماغسې چې تاسو ټولو وښوده، زړورتیا او ټولنې لوړې کېدلای شي او باید وشي.»
د سپينې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې ولسمشر ټرمپ «هغه کار ته لیوال دی، چې د وژنې تر یوې کرغېړنې هڅې چې د اپریل په میاشت کې یې اصلي غونډه بې لاره کړه، پی کړی و».
د خبریالانو د تېرې میلمستیا بریدګر کول الین د ولسمشر د ترور د تور په ګډون په هېڅ یو تور ځان پړ ونه ګاڼه.
فورم \ دبحث خونه