د سپينې ماڼۍ سره نږدې د ډزو راپورونه

د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې (FBI) مشر، کش پټېل وايي چې د ې ته رسېدلي او د مخفي سرویس د غړو (Secret Service) سره مرسته کوي.
امریکایي رسنیو تر دې وړاندې د شنبې په ماښام د سپینې ماڼۍ د شمالي برخې شنې ساحې ته نږدې د احتمالي ډزو راپور ورکړی و.
د سي بي اس او خبریالانو په وینا، د امریکا د ختیځ په وخت د ماښام د ۶ بجو لږ وروسته شاوخوا ۲۰ ډزې اورېدل شوي.
د واشنګټن ډي سي پولیسو په ایکس ټولنیزه رسنۍ د یوه پیغام په خپرولو سره لیکلي دي چې د امریکا مخفي پولیس د اولسم سړک او پنسلوانیا سړک ترمنځ د پيښې په څیړنه بوخت دي.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر ویلي دي چې د امکان په صورت کې به معلومات له ټولو سره شریک کړي.
په سیمه کې د امریکا غږ خبریال د ګڼ شمیر پولیسو د حضور راپور ورکړی دی.
د واشنګټن ډي سي پولیسو له خلکو غوښتي دي چې له سیمې لري شي.
د امریکا د مخفي پولیسو ویاند، انتوني ګوګلیلمي، په یوه اعلامیه کې وویل چې اداره "د ۱۷ سړک او پنسلوانیا واټ شمال لویدیځ ته نږدې د ډزو د راپورونو" څخه خبره ده او "په سیمه کې له ځواکونو سره د معلوماتو د تایید او تصدیق لپاره کار کوي".
