د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
امریکا

امریکا کې  د B-52 الوتکې رالوېدو له کبله اته کسان مړه شوي

د امریکا د هوايي ځواک یوه B-52 ستراتیفورټرس بم غورځوونکې الوتکه د دوشنبې په ورځ (د جون ۱۵مه) د کالیفورنیا ایالت د موهاوي دښتې په اېډوارډز هوايي اډه کې د الوتنې پر مهال راولوېده، چې له امله یې ټول اته کسان چې په الوتکه کې سپاره وو، مړه شوي دي.

د هوايي ځواک ډګروال جېمز هېز وویل، الوتکه په یوه عادي ازمایښتي ماموریت بوخته وه چې د ځغاست‌لېکې څخه د پورته کېدو څو شېبې وروسته ولوېده.

د پېښې له ځایه د تور لوګي یوه لویه ستنه پورته شوه چې له لرې واټنه هم لیدل کېده. هېز وویل، په الوتکه کې د حکومت ملکي کارکوونکي، قراردادي کارکوونکي او پوځي پرسونل شامل وو.

د الوتکې جوړوونکي، بوینګ شرکت ویلي چې د دوی دوه کارکوونکي هم د مړو شویو کسانو په ډله کې شامل دي.

دغه الوتنه د رادار د عصري کولو له یوه پروګرام سره تړاو درلود. ډګروال هېز وویل، د پېښې لامل لا تر اوسه نه دی معلوم او پلټنې روانې دي، خو زیاته یې کړه چې د الوتکې لوېدو سمدستي وروسته څرګنده شوه چې د ژوندي پاتې کېدو هېڅ امکان نه و.

د ځغاست‌لېکې د زیانمنېدو له امله، په اېډوارډز هوايي اډه کې ټولې الوتنې لږ تر لږه تر سې شنبې ورځې پورې ځنډول شوې دي.

د B-52 بم غورځوونکې الوتکه لا هم د امریکا د ستراتیژیکو بم غورځوونکو الوتکو د ځواک یو مهم رکن بلل کېږي.

د هوايي چلند د ریکارډونو له مخې، دا د ۲۰۱۶ کال راهیسې د B-52 ډوله الوتکې لومړۍ مرګونې پېښه ده.


فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG