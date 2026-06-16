امریکا کې  د B-52 الوتکې رالوېدو له کبله اته کسان مړه شوي

د امریکا د هوايي ځواک یوه B-52 ستراتیفورټرس بم غورځوونکې الوتکه د دوشنبې په ورځ (د جون ۱۵مه) د کالیفورنیا ایالت د موهاوي دښتې په اېډوارډز هوايي اډه کې د الوتنې پر مهال راولوېده، چې له امله یې ټول اته کسان چې په الوتکه کې سپاره وو، مړه شوي دي.
د هوايي ځواک ډګروال جېمز هېز وویل، الوتکه په یوه عادي ازمایښتي ماموریت بوخته وه چې د ځغاستلېکې څخه د پورته کېدو څو شېبې وروسته ولوېده.
د پېښې له ځایه د تور لوګي یوه لویه ستنه پورته شوه چې له لرې واټنه هم لیدل کېده. هېز وویل، په الوتکه کې د حکومت ملکي کارکوونکي، قراردادي کارکوونکي او پوځي پرسونل شامل وو.
د الوتکې جوړوونکي، بوینګ شرکت ویلي چې د دوی دوه کارکوونکي هم د مړو شویو کسانو په ډله کې شامل دي.
دغه الوتنه د رادار د عصري کولو له یوه پروګرام سره تړاو درلود. ډګروال هېز وویل، د پېښې لامل لا تر اوسه نه دی معلوم او پلټنې روانې دي، خو زیاته یې کړه چې د الوتکې لوېدو سمدستي وروسته څرګنده شوه چې د ژوندي پاتې کېدو هېڅ امکان نه و.
د ځغاستلېکې د زیانمنېدو له امله، په اېډوارډز هوايي اډه کې ټولې الوتنې لږ تر لږه تر سې شنبې ورځې پورې ځنډول شوې دي.
د B-52 بم غورځوونکې الوتکه لا هم د امریکا د ستراتیژیکو بم غورځوونکو الوتکو د ځواک یو مهم رکن بلل کېږي.
د هوايي چلند د ریکارډونو له مخې، دا د ۲۰۱۶ کال راهیسې د B-52 ډوله الوتکې لومړۍ مرګونې پېښه ده.
فورم \ دبحث خونه