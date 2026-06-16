ولسمشر ټرمپ: امکان شته چې ایران سره په ټاکلي وخت توافق ته ورسېږو

د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په تړاو خوشبیني څرګنده کړې او ویلي یې چې پرمختګ روان ښکاري او امکان شته چې په ټاکلي وخت کې یو توافق ته ورسېږي.
ولسمشر ټرمپ د متحده عربي اماراتو له ولسمشر سره د دوهاړخیزې لیدنې پر مهال وویل چې ایران لېوال دی چې خبرې اترې پای ته ورسوي او بېرته عادي اقتصادي فعالیتونو ته ستون شي.
د امریکا د ولسمشر په وینا، دواړه لوري په دې بهیر کې ښکېل دي او هغه باور لري چې پرمختګونه د پلان له مخې روان دي.
کله چې له هغه د یوه تفاهم لیک (MOU) د احتمالي خپرېدو په اړه وپوښتل شول، ولسمشر ټرمپ وویل چې غواړي مخکې له خپرولو یې په رسمي چوکاټ کې وړاندې کړي، خو ټینګار یې وکړ چې شفافیت د هغه لپاره مهم اصل دی.
ولسمشر خبریالانو ته وویل چې یوازې د سند خپرولو اراده نه لري، بلکې غواړي هغه له رسنیو سره په عامه توګه وڅېړي څو دقیق راپور ورکول یقیني شي. هغه زیاته کړه چې په راتلونکو ورځو کې به د دې تړون په اړه نور تفصیلي بحثونه هم وشي.
د ابراهیمي تړونونو په اړه، ټرمپ د متحده عربي اماراتو د ولسمشر رول وستایه او هغه یې د سیمهییزو عادي اړیکو د هڅو مخکښ وباله. هغه وویل چې د اماراتو ولسمشر له پیل څخه د دې بهیر ملاتړ کړی او باور یې څرګند کړ چې نور هېوادونه هم ښايي په راتلونکي کې ورسره یوځای شي.
ټرمپ وویل چې د ایران اړوند ترینګلتیاوې د سیمهییزو اړیکو د پراخېدو له مهمو خنډونو څخه دي.
د ایران د یورانیم پروګرام په اړه، ولسمشر یو ځل بیا د خپلې ادارې دریځ تکرار کړ او ویې ویل چې که په راتلونکي تړون کې هر ډول یورانیم ترلاسه شي، نو هغه به له منځه وړل کېږي، نه به ساتل کېږي.
ولسمشر ټرمپ د خپلې وروستۍ یادې شوې لیدنې په اړه هم خبرې وکړې، چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له خوا د ورساي ماڼۍ کې د ماښامنۍ په ترڅ کې یې څرګندې کړې وې. هغه ورساي یو استثنايي تاریخي ځای وباله او ویې ویل چې د بلنې منل یوازې د دې معنا لري چې کور ته به لږ ناوخته رسېږي او دا به د سپینې ماڼۍ کاري مهالویش اغېزمن نه کړي.
په داسې حال کې چې واشنګټن د منځني ختیځ له خپلو مهمو شریکانو سره مشورې روانې ساتي، په ټوله کې دې لیدنې د سیمهییزې ډیپلوماسۍ، ایران، ابراهیمي تړونونو او نړیوالو اړیکو پراخو موضوعګانو باندې رڼا واچوله.
فورم \ دبحث خونه