د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
لمړي خبرونه

د هرمز تنګي سمندري محاصره پیل شوه ؛  امریکا په ایران د بریدونو بله لړۍ پیل کړې

د متحده ایالاتو د پوځ مرکزي قوماندانۍ ( سنټکام) وایي چې امریکایي ځواکونو په ایراني اهدافو باندې د بریدونو یوه بله لړۍ پیل کړیده.

سنټکام سه شنبه جولای ۱۴ د اکس په شبکې کې په یوې اعلامیې کې ویلي چې بریدونه د واشنګټن پر وخت سه شنبه جولای ۱۴ د ماسپښین په دریو بجو پیل شویدي.

امریکایي ځواکونو ویلي د بریدونو د دې لړۍ هدف د ایراني ځواکونو وړتیا کمزروې کولو ته ادامه ورکول دي تر څو هغوي ونشي کړی د هرمز په تنګي کې په سوداګریزو کښتیو بریدونه وکړي.

د سنټکام په اعلامیې کې ویل شوي چې په ایران باندې دا تازه بریدونه داسې مهال کیږي چې په عین وخت کې امریکایي ځواکونه د ایران بندرونو او ساحلي سیمو د سمندري محاصرې لپاره چمتوالی نیسي.

د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د تنګي د سمندري محاصرې د اعلانولو پر مهال وویل چې له دې وروسته به امریکا د "هرمز تنګي ساتونکې" په توګه پېژندل کېږي.

ولسمشر ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې پر ایران به بریدونه دوام مومي. ده زیاته کړه چې ایران اوس هم "یوه معامله غواړي".

په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو د دایمي استازي مرستیالې تامي بروس د امنیت شورا ته ویلي: "که ایران پر کښتیو ډزې وکړي، موږ به سمدستي په قوت ځواب ورکړو."

په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو دغې ډېپلوماتې زیاته کړې چې "متحده ایالتونه به په سیمه کې له خپلو ملګرو سره ولاړ وي.

ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې واشنګتن به د هرمز تنګي پورې اړوند، د ایران ټولې وړتیاوې له منځه یوسي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د دوشنبې په ورځ په خپلې اېکس پاڼې کې لیکلي چې ایران به د هرمز تنګي ساتونکی وي او دا چاره به روانه وي.

اوسمهال له ۵۰۰۰۰ څخه ډېر امریکایي سرتېري د منځني ختیځ په بېلابېلو برخو کې دېره دي. امریکايي پوځیان وايي دوي خپل ماموریت ته ځېر او د تیارسۍ په حالت کې دي.

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG