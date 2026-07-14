د هرمز تنګي سمندري محاصره پیل شوه ؛  امریکا په ایران د بریدونو بله لړۍ پیل کړې

د متحده ایالاتو د پوځ مرکزي قوماندانۍ ( سنټکام) وایي چې امریکایي ځواکونو په ایراني اهدافو باندې د بریدونو یوه بله لړۍ پیل کړیده.
سنټکام سه شنبه جولای ۱۴ د اکس په شبکې کې په یوې اعلامیې کې ویلي چې بریدونه د واشنګټن پر وخت سه شنبه جولای ۱۴ د ماسپښین په دریو بجو پیل شویدي.
امریکایي ځواکونو ویلي د بریدونو د دې لړۍ هدف د ایراني ځواکونو وړتیا کمزروې کولو ته ادامه ورکول دي تر څو هغوي ونشي کړی د هرمز په تنګي کې په سوداګریزو کښتیو بریدونه وکړي.
د سنټکام په اعلامیې کې ویل شوي چې په ایران باندې دا تازه بریدونه داسې مهال کیږي چې په عین وخت کې امریکایي ځواکونه د ایران بندرونو او ساحلي سیمو د سمندري محاصرې لپاره چمتوالی نیسي.
د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د تنګي د سمندري محاصرې د اعلانولو پر مهال وویل چې له دې وروسته به امریکا د "هرمز تنګي ساتونکې" په توګه پېژندل کېږي.
ولسمشر ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې پر ایران به بریدونه دوام مومي. ده زیاته کړه چې ایران اوس هم "یوه معامله غواړي".
په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو د دایمي استازي مرستیالې تامي بروس د امنیت شورا ته ویلي: "که ایران پر کښتیو ډزې وکړي، موږ به سمدستي په قوت ځواب ورکړو."
په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو دغې ډېپلوماتې زیاته کړې چې "متحده ایالتونه به په سیمه کې له خپلو ملګرو سره ولاړ وي.
ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې واشنګتن به د هرمز تنګي پورې اړوند، د ایران ټولې وړتیاوې له منځه یوسي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د دوشنبې په ورځ په خپلې اېکس پاڼې کې لیکلي چې ایران به د هرمز تنګي ساتونکی وي او دا چاره به روانه وي.
اوسمهال له ۵۰۰۰۰ څخه ډېر امریکایي سرتېري د منځني ختیځ په بېلابېلو برخو کې دېره دي. امریکايي پوځیان وايي دوي خپل ماموریت ته ځېر او د تیارسۍ په حالت کې دي.
فورم \ دبحث خونه