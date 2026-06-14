ټرمپ: له ایران سره هوکړه بشپړه شوه؛ د هرمز تنګي د پرانېستلو او د محاصرې د ختمېدو اجازه ورکوم

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي چې له ایران سره هوکړه "بشپړه" شوې ده.
ټرمپ د یکشنبې په ورځ [جون ۱۴مه] د ټروت سوشیل په ټولنیزې پاڼې کې د یوه پیغام په خپرولو سره لیکلي چې د هرمز تنګي د خلاصېدو او د امریکا د سمندري محاصرې د ختمېدو بشپړه اجازه ورکوي.
ولسمشر ټرمپ لیکلي: "د ایران اسلامي جمهوریت سره معامله اوس بشپړه شوه. ټولو ته دې مبارکه وي! زه په دې توګه، د حق العبور پرته د هرمز تنګي د پرانېستل کېدو او په ورته وخت د متحده ایالتونو د سمندري محاصرې د سمدستي لېرې کولو بشپړه اجازه ورکوم."
د متحدو ایالتونو د ولسمشر په پيغام کې دارنګه راغلي چې د کښتیو خاوندان دې خپلې کښتۍ په حرکت راولي څو د تېلو د صادراتو بهیر بېرته پیل شي.
په یو جلا تعقیبي پيغام کې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره هوکړه "عالي معامله" بللې او لیکلي چې دا به ټولې سیمې ته سوله او امنیت راولي.
ولسمشر ټرمپ وویل چې د متحدو ایالتونو ګڼو ولسمشرانو له ایران سره د سولې هڅه کړې خو "زما پر وړاندې ټول ناکام دي." ټرمپ زیاته کړې: "د سیمې مشرانو د لومړي ځل لپاره داسې ولسمشر موندلی چې له هغوی سره د رښتینې سولې په ترلاسه کولو کې مرسته کولی شي."
په همدې حال کې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په خپلې اېکس پاڼې کې لیکلي چې "له سختو خبرواترو وروسته، د امریکا متحده ایالتونه او د ایران اسلامي جمهوریت د سولې هوکړې ته ورسېدل."
شریف زیاته کړې چې "دواړو خواوو د لبنان په شمول، په ټولو جبهو کې د پوځي عملیاتو د سمدستي او دایمي ختمولو اعلان کړی دی."
د پاکستان لومړي وزیر چې هېواد په مذاکراتو کې د منځګړي رول لوبولی، ویلي چې د هوکړې سند به د روانې جمعې په ورځ [جون ۱۹مه] په سویس کې لاسیلک شي.
د شریف د لیکنې له مخې: "اوس چې هوکړه شوې منځګړي به په دې اونۍ کې د یو لړ غونډو اسانتیاوې برابرې کړي. له پلي کېدا مخکې، بحثونه به د تخنیکي خبرو او د لاسلیک رسمي مراسمو لپاره بنسټ جوړ کړي."
فورم \ دبحث خونه