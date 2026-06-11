ټرمپ: ایراني چارواکو 'مستقیماً اړیکه' نیولې او د امریکايي پوځیانو د بریدونو د درولو غوښتنه کړې

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ایران لوړپوړو چارواکو ورسره مستقیمه اړیکه نیولې او پر هغه هېواد یي د امریکا د بمباریو د درولو غوښتنه کړې ده.
د متحدو ایالتونو ځواکونو د ایران لخوا د خپلې یوې اپاچي چورلکې د نسکورېدو په بدل کې په دوو پړاوونو کې د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو پر ایران یو لړ "دفاعې بریدونه" وکړل.
د متحدو ایالتونو د جګړې وزیر پيټ هېګسټ د چهارشنبې ورځې [جون ۱۰مه] په مازدیګر وویل چې امریکايي پوځیانو د دفاعي بریدونو دویم پړاو پیل کړی او په ایران کې یې څو هدفونه ویشتي دي.
هېګسټ د اېکس په ټولنیزې شبکې کې لیکلي: "د مرکزي قوماندانۍ [سنټکام] پوځیان به نن شپه بوخت وي ځکه چې ولسمشر ویلي چې موږ به پر ایران سخت ګوزار کوو او موږ به يي وکړو."
ولسمشر ټرمپ ویلي چې د متحدو ایالتونو د چهارشنبې ورځې په عملیاتو کې د جنګي الوتکو سربېره، ۴۹ توماهاک توغندي کارول شوي او د ایران د دافع هوا او رادار سیسټمونه يي په نښه کړي دي.
د راپور له مخې، دغه بریدونه د ایران له پلازمېنې تهران څخه څه ناڅه ۴۰ مایله لېرې د ایران د سویل لویدیځو سواحلو په اوږدو کې په فارس خلیج کې سرته رسېدلي دي.
ټرمپ خبرداری ورکړی که تهران د روانې شخړې د پای ته رسولو لپاره ډېر ژر هوکړه لاسلیک نه کړي نو متحده ایالتونه چمتو دي چې چټک پوځي اقدام وکړي.
تر دې مخکې، د متحدو ایالتونو ولسمشر ویلي وو چې د واشنګټن سره د مذاکراتو د ځنډولو او د یوې "ګران بیې" چورلکې د نسکورولو له کبله به متحده ایالتونه پر ایران "ډېره شدیده" حمله وکړي.
په ورته وخت کې ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې ایران یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره ډېر وخت ضایع کړی او اوس یي باید بیه پرې کړي.
فورم \ دبحث خونه