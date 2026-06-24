زیلینسکي: د اوکراین بریدونه روسان د جګړې په اړه له سره غور کولو ته اړ باسي

د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې د اوکرایني ځواکونو بریدونه پر روسیې فشار زیاتوي او روسان دې ته اړ کوي چې د جګړې په اړه له سره غور وکړي.
زیلینسکي د سهشنبې په ماښام د جون ۲۳مه خپلې وینا کې د اوکراین د بریدګرو ځواکونو ستاینه وکړه او ویې ویل چې د دوی عملیات مهمې پایلې لري.
د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې د کریمیا په ټاپووزمه کې یې د انرژۍ ځینې تاسیسات او د اورګاډي یو مهم پول په نښه کړی دی.
زیلینسکي همدارنګه د پولنډ سره د اړیکو د رغولو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي یې دي چې له وارسا سره رغنده اړیکې د دواړو هېوادونو لپاره مهمې دي.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې نوموړي د پولنډ په ګدانسک ښار کې د اوکراین د بیارغونې په یوه مهم کنفرانس کې ګډون ونه کړ او پر ځای یې د هیواد صدراعظم واستاوه.
د اوکراین او پولنډ ترمنځ وروستي اختلافات د دویمې نړیوالې جګړې د تاریخي مسایلو له امله راپارېدلي دي. شخړه وروسته له هغې زیاته شوه چې یوې اوکرایني پوځي قطعې د یوه ملتپال سازمان نوم خپل کړ چې د جګړې پر مهال د پولنډیانو په وژنو تورن ګڼل کېږي.
د راپورونو له مخې، د پولنډ ولسمشر کارول ناوروڅکي هم زیلینسکي ته ورکړل شوی د سپین عقاب عالي دولتي مډال بېرته اخیستی دی.
فورم \ دبحث خونه