د ټرمپ او د جنوبي کوریا د مشر ترمنځ د لیدو پرمهال به امنیت او تجارت د بحث کلیدي مسایل وي

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوریا نوي ولسمشر لي جې میونګ ته نن د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې سرمشریزې غونډې په ترڅ کې ښه راغلاست وايي.
د جون د میاشتې راهیسې کله چې ښاغلی لي د جنوبي کوریا ولسمشر شو، دا واشنګټن ته د هغه لومړنی سفر دی.
ولسمشر ټرمپ او ولسمشر لي به د تجارت، د کوریا په ټاپو او جنوب ختیځې آسیا کې د امنیت په هکله دوه اړخیز مزاکرات وکړي.
د ښاغلي لي سره د لیدو مخکي، ټرمپ د ټروډ سوشل پر ټولنیزې شبکې باندې د یوه پوسټ په ترڅ کې داسې وویل « په جنوبي کوریا کې څه روان دي؟ پاکسازي ده که انقلاب دی. داسې نشي کیدای چې دا وضیعت وي او مونږ هلته تجارت وکړو.» ښاغلي ټرمپ په دې هکله نور جزیات ورنکړل.
ښاغلي ټرمپ داسې وویل « زه نن د نوي ولسمشر سره په سپینه ماڼۍ کې وینم.»
په عین حال کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جمعې په ورځ خپل د جنوبي کوریا د سیال چو هیون سره ولیدل چې «د امریکا او جنوبي کوریا د اتحاد پر قوت یوځل بیا ټینګار وکړي.»
ښاغلي روبیو خپل د اکس پر پانې په یوه پوسټ کې داسې وویل « زمونږ ملګرتیا د راتلونکې پر اجنډا متمرکزه او پر هغو مسایلو متمرکزه ده چې د هند د ارام سمندر په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات دپاره حیاتي دي.»
د یادونې وړ ده چې دواړو هیوادونه په دې ورستیو کې د سوداګرۍ او وارداتو په برخه کې موافقې ته سره ورسیدل.
تیره میاشت ښاغلي ټرمپ اعلان وکړ چې امریکا د جنوري کوریا سره د سوداګرۍ په برخه کې موافقې ته رسیدلې ده او په لړ کې به یې امریکا ته د جنوبي کوریا پر وارداتو باندې ۱۵ سلنه تعارفه ولګول شي.
د شوې موافقې پراساس جنوبي کوریا موافقه کړې چې په امریکا کې به د ۳۵۰ میلیاردو ډالرو په ارزښت پانګه اچونه وکړي او د ۱۰۰ میلیاردو ډالرو په ارزښت به د امریکا څخه مایع طبیعي ګاز او د انرژۍ د سکتور نور توکي رانیسي.
