ټرمپ: د ایران سره د یوې غوره معاملې په لټه کې یو

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر، ډونالډ ټرمپ، ویلي دي چې د ایران له رژیم سره هر ډول هوکړه چې هغه یې کوي "باید یوه ښه معامله وي". ټرمپ دا څرګندونې فاکس بزنس تلویزیوني شبکې سره په یوې مرکې کې چې د سه شنبې په ورځ خپره شوه، کړي دي.
په دې مرکې کې ټرمپ یوه ښه هوکړه داسې تعریف کړی چې پر بنسټ یې د ایران رژیم "هیڅ اټومي وسلې، هیڅ میزایلونه" ونه لري او د متحدو ایالتونو نورې غوښتنې هم ومني.
ټرمپ دا هم وویل چې د ایران رژیم به "احمق" وي که د خپلو ناوړه چلندونو د درولو لپاره د متحدو ایالتونو له هوکړې انکار وکړي. ولسمشر ټرمپ د یوې "لویې بیړۍ" یادونه هم وکړه چې د هغه په وینا "همدا اوس د ایران په لور روانه ده".
ټرمپ د تېر کال په جون میاشت کې هغه امریکايي پوځي برید ته په اشارې سره چې د تهران د اټومي وسلو جوړولو تاسیسات یې ویجاړ کړل، وویل: "موږ تېر ځل د دوی اټومي ځواک له منځه یووړ، او باید وګورو چې دا ځل نور هم له منځه وړو که نه."
د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر، جې ډي ونس، هم د چهارشنبې په ورځ په اذربایجان کې خبریالانو ته د ایران په اړه تبصره وکړه.
ونس د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ایا متحده ایالتونه په ایران کې د رژیم بدلون غواړي او که نه، وویل: "که د ایران خلک غواړي رژیم نسکور کړي، دا د ایران په خلکو پورې اړه لري. هغه څه چې موږ اوس ورته پام کوو دا دي چې ایران باید اټومي وسله ونه لري."
