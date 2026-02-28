ولسمشر ټرمپ د ایران په وړاندې پوځي برید اعلان کړ

د امریکا متحدو ایالتونو او اسرائیل وایي چې د شنبې په ورځ یې پر ایران د "لویې غوسې" په نوم برید پيل کړ.
د متحدو ایالتونو ولسمشر، ډونالډ ټرمپ د ایران د رژیم په وړاندې د لویو جنګي عملیاتو تایید وکړ او په داسې حال کې چې بریدونه روان وو له ایرانیانو یې وغوښتل چې "خپل حکومت په خپل واک کې واخلي".
هغه وویل: "لږ څه مخکې، پوځ په ایران کې پراخ جنګي عملیات پیل کړل. زموږ موخه دا ده چې د ایران د رژیم له لوري رامنځته کېدونکي عاجل ګواښونه له منځه یوسو، څو د امریکا خلک خوندي کړو. دا د یو ظالم او ډېر سخت رژیم خلک دي. د دوی ګواښوونکې اعمال په مستقیم ډول متحده ایالتونه، زموږ سرتېري، زموږ بهرنۍ اډې، او زموږ متحدین په ټوله نړۍ کې له خطر سره مخ کوي.
د ۴۷ کلونو لپاره، ایرانی رژیم د امریکا پر ضد د مرګ شعار ورکاوه او د وینو تویدو او خلکو د وژل کیدو نه ختمیدونکی کمپاین یې پیل کړی دی، چې هدف یې متحده ایالاتونه، زموږ ځواکونه، او بې ګناه خلک په ډیرو، ډیرو هیوادونو کې دي. د رژیم لومړني اقداماتو څخه یو په زور په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو ملاتړ و، او د ۴۴۴ ورځو لپاره یې امریکاییان نیولي وو. په ۱۹۸۳ کال کې، د ایران نیابتي ډلو په بیروت کې د مارین بارک پر اډې بمباري ترسره کړه چې ۲۴۱ امریکایي پوځي کسان ووژل شول. په ۲۰۰۰ م کال کې، هغوی پوهیدل او احتمالاً د یو ایس ایس کول پر برید کې هم ښکیل وو. ډیری خلک ووژل شول.
"د ایران ځواکونو په عراق کې په زرګونو امریکایي عسکر وژلي او ټپي کړي. د رژیم نیابتي ډلو په تیرو څو کلونو کې پر امریکایي ځواکونو چې په منځني ختیځ کې ځای پر ځای شوي، د امریکا د سمندري او سوداګریز بیړیو او نړیوالو کښتیو پر ضد بې شمیره بریدونه کړي دي. دا یوه لوی ترهګریز بریدونه و، او موږ یې نور زغملی نه شو. له لبنان څخه تر یمن، سوریه او عراق پورې، رژیم د ترهګرو ډلې تجهیز، روزنه او تمویل کړې چې ځمکه یې په وینو او غوښو سره لړلې ده. "
"او دا ایران وو چې د خپلې نیابتي ډلې، حماس، له لوري د اکتوبر په ۷مه د اسراییل پر ضد د ځورونکو بریدونو پلان یې وکړ، چې په کې د ۱,۰۰۰ څخه زیات بې ګناه خلک ووژل شول، چې ۴۶ امریکایان هم پکې وو، او ۱۲ د امریکا اتباع یې بندیان کړل. "
"دا وحشتناک وو، داسې څه چې نړۍ مخکې نه وو لیدلي. ایران د ترهګرۍ په نړیواله کچه لومړي نمبر دولت دی او په دې وروستیو کې یې په کوڅو کې د خپلو خلکو د اعتراضونو پر مهال د خپل هېواد د لسګونو زرو وګړو ژوند واخیست. د متحده ایالتونو په ځانګړي توګه زما د ادارې پالیسي تل دا وه چې دې ترهګر رژیم ته هیڅکله د اټومي وسلو درلودلو اجازه ورنه کړو. "
"زه بیا وایم. هغوی هیڅکله اټومي وسله نه شي درلودلای. دا هماغه وجه ده چې "د شپې څټک عملیاتو" کې، په تېر جون کې، موږ د رژیم د اټومي پروګرام له منځه یووړلو په فورډو، نتنز او اصفهان کې. د دې برید وروسته، موږ ورته خبرداری ورکړ، چې هېڅکله د اټومي وسلو تعقیبولو ته بیرته لاسرسی ونه مومي، او موږ بیا بیا هڅه وکړه چې د یو تړون لپاره هڅه وکړو. موږ هڅه وکړه. هغوی یوځل غوښتل دا وکړي. بل ځل یې بیا نه غوښتل دا وکړي. هغوی نه پوهیدل څه روان دي. هغوی یوازې غواړي بد چلند وازمويي. خو ایران هر فرصت رد کړ، لکه څنګه چې دا یې د کلونو او کلونو لپاره کړی. هغوی هر فرصت رد کړی چې د اټومي اهدافو څخه توبه وکړي، او موږ نور دا نشو زغملی."
