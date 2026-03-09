د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
لمړي خبرونه

ایران خپل نوی رهبر اعلان کړ؛ امریکا او اسرائیل په ایران باندی خپلو بریدونو ته دوام ورکوي 

په ایران کې د نوي رهبر د اعلانېدو سره هممهاله، د متحدو ایالتونو او اسرائیل پوځیانو د دوشنبې په ورځ [مارچ نهمه] د ایران په پوځي تاسیساتو بریدونه کړي دي.

د اسرائیل پوخ د دوشنبې په ورځ ویلي چې په تهران، اصفهان او د ایران په سویلي حوزه کې یي یو شمېر اهداف په نښه کړي دي.

د ایران د خبره ګانو شورا د علي خامنه یي ځایناستی ټاکلی دی. اوه پنخوس کلن مجتبی خامنه یي د متحدو ایالتونو او اسرائیل د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خپل پلار تر وژل کېدو وروسته، رهبري په غاړه اخلي.

د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ واردمخه ددغې ټاکنې سره مخالفت کړی. ولسمشر ټرمپ د اکسیوس خبري شبکې ته ویلي چې د خامنه یي زوی ورته د منلو ندی او دی باید د ایران د نوي رهبر په ټاکلو کې ښکېل وي.

د ټایمز اف اسرائیل ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د مجتبي خامنه يي د ټاکل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې "وګورو چې څه پېښېږي."

د امریکا پوځ د ایران په بریدونو کې د خپل اووم پوخي د وژل کېدلو د خبر په خپرولو سره ویلي چې دغه سرتیری د مارچ په لومړۍ نېټه په سعودي عربستان کې تر ټپي کېدو وروسته، ساه ورکړه.

د ایران پوځیانو د دوشبنې په ورځ هم د سیمو په هېوادونو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. پدې کې د ډرون بریدونه هم شامل دي چې د سعودي عربستان په وینا دوي یې د الشیبه د ټېلو په کارخانې کې د ډرونونو بریدونه شنډ کړي دي.

د سعودي عربستان د دفاع وزارت د ایران لخوا د ملکي ساحو په نښه کول غندلي دي. بحرین، اردن، کوېټ او قطر هم د سعودي په خاوره باندې بریدونه غندلي دي.

متحده عربي اماراتو ویلي چې پوخ یې ۱۲ بالستیک توغندي او ۱۷ ډرونونه خنثي کړي دي. قطر بیا د یوه راکټي برید د مخنیوي خبر ورکړی دی.

د ترکیې د دفاع وزارت ویلي چې د ناټو د دافع هوا سیسټمونو د دویم ځل لپاره د یوه بالستیک توغندي مخه نیولې چې د ایران نه تر توغول کېدو وروسته د ترکیې فضا ته دننه شوی و.


فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG