اوچا: افغانستان کې ۳.۷ میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي

د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر (اوچا) وايي په افغانستان کې د تغذیې بحران نور هم پراخ شوی او په ٢٠٢٦ کال کې ۳.۷ میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي.
اوچا د دوشنبې په ورځ (د غبرگولي ٢٥مه) په خپل راپور کې ویلي، سره له دې چې د اړمنو خلکو په شمیر کې یو څه کموالی راغلی، خو افغانستان په ۲۰۲۶ کال کې د نړۍ د لویو بشري بحرانونو په کتار کې پاتې دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي، د کلونو شخړو، اقتصادي کمزورتیا، په بنسټیزو خدماتو کې کمه پانګونه او د حقوقو چټک زوال د نفوس د لویې برخې مقاومت کمزوری کړی دی.
راپور لیکي، د دوامداره فشارونو له امله د خوړو نه خوندیتوب، په پراخه کچه راستنیدنه، وچکالي، تکراري طبیعی خطرونه، او د عامه ژوند څخه په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو محرومیت نور هم زیات شوی.
دغې ادارې د ۲۰۲۵ کال په پرتله د افغانستان په ۲۶ ولایتونو کې د تغذيې شرایط خراب ښودلي دي.
راپور لیکي، په ۲۰۲۶ کال کې به شاوخوا ۲۱.۹ میلیونه افغانان چې د نفوس شاوخوا ۴۵ سلنه جوړوي، بشري مرستو ته اړتیا ولري.
اوچا ویلي: «عاجلې بودیجې ته اړتیا ده چې د خلکو ژوند وژغورل شي او د نه جبرانېدونکي زیان مخنیوی وشي.»
په یو بل خبر کې، اوچا ویلي چې سوېډن د افغانستان بشري صندوق سره د ۲.۹۹ میلیونه امریکایي ډالرو مرسته کړې ده.
اوچا د یکشنبې په ورځ (د غبرګولي ۲۴مه) په اېکس پاڼه کې د دې مرستې هرکلی کړی او ویلي یې دي چې دغه ملاتړ به بشري مرستندویو بنسټونو ته دا توان ورکړي چې په ټول افغانستان کې بېړنیو اړتیاوو ته په چټکۍ ځواب ووایي.
فورم \ دبحث خونه