ارجنټاين په يوې نه هېرېدونکې لوبه کې مصر ته ماتې ورکړه او کوارټر فاينل ته ووت

د ۲۰۲۶ کال د فوټبال نړیوال جام د روان پړاو په تر ټولو په زړه پورې لوبه کې، ارجنټاين د مصر پر وړاندې له ۲-۰ وروسته په حیرانوونکي ډول لوبه راوگرځوله او په ۳-۲ ماتې ورکولو سره يې د کوارټر فاينل پړاو ته لار ومونده.
دا لوبه نن سېشنبه (د جولای ۷مه) د اتلانتا ښار په مرسډیز بنز لوبغالي کې ترسره شوه. مصر تر وروستیو شېبو پورې د نړیوال جام د تاریخ تر ټولو لویې حیرانتیا جوړولو ته نږدې و، خو د لیونېل میسي او د هغه د ملګرو ځلېدو د لوبې برخلیک بدل کړ.
مصر په لومړۍ نیمه کې د یاسر ابراهیم د ګول په مټ مخکښ شو او په دویمه نیمه لوبې کې مصطفی زیکو توپ دوه ګولونو ته ورساوه، چې د دغه ټیم مینه وال يې د تاریخي بریا هیلې ته خوشحاله کړل.
خو د نړۍ اتلې ډلې تسلیمي ونه منله. کریسټین رومیرو په ۷۹مه دقیقه کې لومړی ګول وواهه او یوازې څلور دقیقې وروسته لیونېل میسي لوبه مساوي کړه. په داسې حال کې چې لوبه اضافي وخت ته نږدې کېدله، اینزو فرنانډیز په ټاکلي اضافي وخت کې ارجنټاين لپاره ګول وهلو سره د ۳-۲ بریا ورپه برخه کړه.
لیونېل میسي چې له دې لوبې مخکې د اووه ګولونو په لرلو سره د ګول وهونکو په سر کې و، له دې ګول وروسته يې شمېر اتو ته ورساوه او په یوازې ځان د طلایی بوټ (Golden Boot) د ګټلو په سیالۍ کې لومړی شو. دې ۳۹ کلن اتل په لومړۍ نیمه لوبه کې یو پینالټي له لاسه ورکړه او یو ځل يې توپ د دروازې په ستن هم ولګېد.
دا د ارجنټاين لپاره په حذفي پړاو کې دویمه سخته بریا وه. د نړیوال جام اتلې ډلې تر دې مخکې کیپ ورډې ته هم په سختۍ ماتې ورکړې وه.
د فوټبال شنونکي دا لوبه د ۲۰۲۶ کال د نړیوال جام تر ټولو جذابه لوبه بولي. ارجنټاين اوس د کولمبیا او سویس د لوبې ګټونکي ته انتظار باسي؛ که کولمبیا وګټي، نو د ۲۰۲۴ کال د کوپا امریکا د فاینل تکرار به وي.
د یادولو ده چې د نړیوال جام سیالۍ د جون په ۱۱مه پیل شوې او فاینل لوبه به د جولای په ۱۹مه د نیوجرسي-نیویارک په لوبغالي کې ترسره شي.
فورم \ دبحث خونه