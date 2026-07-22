د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
افغانستان

  سیلابونو په نورستان کې تر ۴٠ ډیر کسان مړه کړي، لسګونه نور ورک دي

ملگري ملتونه وايي لومړني راپورونه ښيي چې د افغانستان د نورستان په ولایت کې د سیلابونو له کبله له ۴۰ څخه ډېر کسان مړه شوي، لسګونه نور ټپیان دي او یو شمېر نور ورک دي.

د ملگرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک پرون سه شنبه (جولاۍ٢١) په یو خبري کنفرانس کې وویل، « مونږ او زموږ بشردوستانه شریکان د وضعیت ارزونه کوو او د مرستندویه اقداماتو لپاره پلان جوړوو.»

د بشري ادارو د رپوټونو له مخې دغو سېلابونو کورونو، عامه ودانیو او سوداګریزو مرکزونو ته هم دروند زیان اړولی دی.

دوجاریک زیاته کړه: «البته بشردوستانه همکاران د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د اغیزو په وړاندې د اقدام کولو لپاره کار کوي، هغه سیلابونه چې پرون یې د هیواد د ختیځ ځینې برخې ځپلې وې.»

د نورستان ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنگ رئیس سمیع الحق حقبیان په یوه ویدیو کې د پیښې له ځای څخه ویلي دي چې «١٠٥ کسان تر اوسه نادرکه دي، ٢٣ مړي ایستل شوي او٨٠ تنه ټپیان» شوي دي. د نوموړي په وینا په سیلاب کې د ٣٥ میلیونو ډالرو مالي زیان اټکل شوی.

نوموړي نه دي ویلي چې په قربانیانو کې څومره ماشومان او څومره ښځې او سړي دي. حقبیان ویلي کیداې شي د تلفاتو شمیرې نورې هم لوړې شي.

د ملگرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره (اوچا) ویلي چې له شریکانو او سیمه ییزو چارواکو سره د همغږۍ پر مهال، زیانمنې شوې لارې او خراب سړکونه د مرستو رسولو چارې خورا ستونزمنې کوي.

This item is part of

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG