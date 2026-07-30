په کانگو کې د ایبولا ناروغۍ د پیښو شمیر ۳،۳۶۰ ته رسیدلی

د کانګو دیموکراتیک جمهوریت وايي د ایبولا ویروس د پېښو د شمېر له مخې د خپل پخواني ریکارډ ماتولو ته نږدې شوی دی.
د چارواکو په وینا په یاد هیواد کې د ایبولا ناروغۍ د پیښو شمیر ۳،۳۶۰ ته رسیدلی دی.
چارواکي وايي، دا یو خطرناک پړاو دی چې نه یوازې د هیواد په تاریخ کې د ایبولا د پیښو ترټولو لوړ شمیر ښکاره کوي بلکې د نړۍ په کچه د دویم خپاره شوي ویروس ریکارد ثبتوي.
تمه کیږي چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې به د ایبولا پیښې به په لوړه شمیره ثبت شي، چې د ۲۰۱۸-۲۰۲۰ کلونو څخه به يي شمیره لوړه شي کوم چې ۳،۴۸۱ قضیې یې ثبت کړې وې.
دا دردونکی پړاو به په نړیواله کچه دوهم لوی ریکارډ جوړ کړي.
د کانګو دیموکراتیک جمهوریت وايي چې په یاد هیواد کې د ایبولا ناروغۍ د پیښو شمیر ۳،۳۶۰ ته رسیدلی دی.
د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز (CDC) د معلوماتو له مخې، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت کې د روغتیایی چارواکو لخوا د تیرې مې میاشتې په لومړیو کې د دې ناروغۍ د خپریدو له راپور وروسته، تر اوسه له ۱۴۰۰ ډېر کسان مړه شوي دي.
د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت لاهم د دې ناروغۍ د خپراوي اصلي مرکز دی، چیرې چې تر ټولو زیاتې پېښې ثبت شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې هلته د ایبولا د پېښو اصلي شمېر لږ تر لږه دوه چنده، او ښايي له رسمي شمېر څخه تر څلور چنده ډېر وي.
دا وبا د ویروس د بنډیبوګیو ډول له امله رامینځته شوې، کوم چې د خپریدو د ریکارډ په پرتله په ګړندۍ کچه ډیر خلک وژلي دي.
تر اوسه پورې ددې ویروس درملنه یا واکسین نشته.
په ورته وخت کې،د یوگاندا د روغتیا وزیر کریس باریومونسي د د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ختیځې افریقا دا هېواد له ایبولا څخه پاک شوی دی، هغه زباته کړې
"د روغتیا وزارت په خوښۍ سره اعلان کوي چې یوګانډا په رسمي توګه د ایبولا ناروغۍ د خپراوي پای اعلان کړی دی. نو نن، همدا اوس چې موږ خبرې کوو، یوګانډا له ایبولا څخه پاک دی!"
د CDC (د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز) په وینا، تر دې دمه په متحده ایالاتو کې د دې وبا اړوند د ایبولا هیڅ پېښه نه ده ثبت شوې او متحده ایالاتو کې د دې ویروس د خپریدو خطر خورا کم دی.
دغې ادارې تېره جون میاشت اعلان وکړ چې د ایبولا وبا پر وړاندې د خپلو داخلي او نړیوالو اقداماتو د پیاوړتیا لپاره به ۱۰۷ میلیونه ډالر بېړنۍ مرستې چمتو کړي.
فورم \ دبحث خونه