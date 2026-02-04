د لاس رسي وړ اتصالات

یو امریکایي سرتېري ته په افغانستان کې د سرښندنې له کبله د 'ویاړ مډال' ورکول کېږي

امریکایي سرتیری، مایکل اولیس
امریکایي سرتیری، مایکل اولیس

د نیویارک ایالت د سټېټن ټاپو اوسېدونکی مایکل اولیس په ۲۰۱۳ کال کې په افغانستان کې هغه مهال ووژل شو چې د خپل ملګري سرتېري د ژغورلو لپاره یې خپل ځان سپر کړ. د(Medal of Honor) یا د ویاړ مډال په نوم د تر ټولو لوړ پوځي مدال په ډالې کولو سره ددغه امریکايي سرتېري یاد او د هغه سرښيندنې ته درناوی کیږي.

د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ددې مډال ډالۍ کول منظور کړي دی.

دا امریکایي افسر مایکل اولیس نومیده . د هغه مور او پلار، رابرت او لېندا اولیس د سه‌شنبې په ورځ ( فبرورۍ ۳) په یوه اعلامیه کې وویل:« موږ ته دا د ویاړ خای دی او تل مننه ادا کوو کله چې وینو چې د مایکل ژوند، میراث او زړورتیا هیره شوی نده.»

له نیویارک څخه د کانګرس غړې نیکول مالیوتاکیس په فېسبوک کې په یوه پوسټ کې پدې اړه د خوښۍ په څرګندولو وویل چې نوموړې ته دا خبر په مستقیم ډول د سپینې ماڼۍ له خوا ورکړل شوی دی.

اولیس د لسمې غرنۍ فرقې (10th Mountain Division) سره دنده ترسره کوله چې په غزني کې د هغه پر اډې باندې د یاغیانو برید وشو. دغه ۲۴ کلن امریکایي افسر د جګړې پر مهال، خپل ځان د ټپي شوي پولنډي افسر، کارول چیرپیکا مخې ته واچاوه، څو هغه د ځانمرګي بریدګر څخه وساتي. د هغه دا اقدام د څو نورو کسانو د ژوند د ژغورلو لامل هم شو.

له هغه وخت راهیسې، اولیس ته له مړینې وروسته د زړورتیا ګڼ شمیر مډالونه ورکړل شوي، چې پکې د (سلور سټار) یا د نقرې ځلانده ستوري مډال هم شامل دی، کوم چې په ۲۰۱۹ کال کې د هغه دا سر ښېندنه د غوره خدمت صلیب (Distinguished Service Cross) په نوم لا لوړ ویاړلي مدال ته لوړ شو چې په امریکا کې تر ټولو دوهم لوړ ویاړلي پوځي مډال دی.

د هغه د سرښيندنې په پولنډ کې هم په ویاړ یادیږي او د پوځ د کیسو برخه ګرځېدلې ده. د پولند پوځ هم اولیس ته د هغه د زړورتیا لپاره د سرو زرو مډال ډالی کړی دی.

لیکوال تام سیلیو د ۲۰۲۴ کال پخپل کتاب «I Have Your Back» یا (زه دې تر شا ولاړ یم) د اولیس د ۲۰۱۳ کال اتلولي او په جرمني، عراق او افغانستان کې دنده تر سره کوله، په پوځ کې د هغه نورې تجربې بیان کړې دي.

دغه لیکوال سیلیو د سه‌شنبې په ورځ ( د جنورۍ ۳) د اېکس په ټولنیزې شبکې کې ولیکل چې "د اولیس لپاره د ویاړ ملي مډال د ورکړې دپاره د کلونو هڅو بلاخره نتیجه ورکړه او زموږ ماموریت بشپړ شو."

سیلیو پدې برخه کې د دفاع وزیر پیټ هېګسېت د لوړ سلاکار ایرک ګیرسي وستایه او ویې ویل چې د اولیس د ویاړلو دپاره د هغه نه ستړې کېدونکې هڅې خورا اغېزمني وې.

