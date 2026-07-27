پخوانی افغان ډېپلومات روان فرهاي د ۹۶ کالو په عمر وفات شو

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی دیپلومات روان فرهادي د ۹۶ کلونو په عمر کې وفات شوی دی.
د هغه زوی طارق فرهادي په خپل فیسبوک کې لیکلي چې پلار یې د یکشنبې په ورځ (جولاۍ۲۷) وفات شوی دی.
روان فرهادي د کالیفورنیا د سن فرانسیسکو په ښار کې اوسېده.
فرهادي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه او همدارنګه د یو استاد او لیکوال په صفت دندې ترسره کړې دي.
د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر افغان سیاسي څېرو د فرهادي په مرګ ژور خپګان ښودلی او د هغه مړینه يي یوه ضایعه بللې ده.
فورم \ دبحث خونه