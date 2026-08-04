د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
لوبې

 د رحمت شاه په کپتانۍ کې د افغانستان لومړۍ نړیوالې سیالۍ

ایرلنډ د پنځو نړیوالو لولو لپاره افغانستان وربللی دی.
ایرلنډ د پنځو نړیوالو لولو لپاره افغانستان وربللی دی.

ټاکل شوې چې سبا چهارشنبه (اګست څلورمه) د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ایرلنډ د بیلفسټ په ښار کې له کوربه هېواد سره د پنځو یوې ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل کړي.

افغان لوبډله شاوخوا یوه اونۍ مخکې بریتانیا ته ورسېده او د مانچستر په ښار کې یې دغو سیالیو ته یو لړ تمرینونه هم وکړل.

دا به د نوي کپتان رحمت شاه په مشرۍ د افغانستان لومړۍ لوبه وي.

رحمت شاه د مخکني کپتان حشمت الله شهیدي له استعفا وروسته د افغانستان د یوې ورځنیو او ټست لوبو کپټان وټاکل شو.

دا په تېرو شاوخوا څلورو کلونو کې لومړی ځل دی چې ایرلنډ افغانستان د کرکټ د سیالیو لپاره وربولي او کوربتوب یې کوي.

افغان کپتان رحمت شاه هیله ښودلې ده چې له ایرلنډ سره به ښې لوبې کوي او هڅه به یې دا وي چې د پنځو لوبو دا لړۍ وګټي.

This item is part of

اړوند

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG