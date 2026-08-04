 د رحمت شاه په کپتانۍ کې د افغانستان لومړۍ نړیوالې سیالۍ

ټاکل شوې چې سبا چهارشنبه (اګست څلورمه) د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ایرلنډ د بیلفسټ په ښار کې له کوربه هېواد سره د پنځو یوې ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل کړي.
افغان لوبډله شاوخوا یوه اونۍ مخکې بریتانیا ته ورسېده او د مانچستر په ښار کې یې دغو سیالیو ته یو لړ تمرینونه هم وکړل.
دا به د نوي کپتان رحمت شاه په مشرۍ د افغانستان لومړۍ لوبه وي.
رحمت شاه د مخکني کپتان حشمت الله شهیدي له استعفا وروسته د افغانستان د یوې ورځنیو او ټست لوبو کپټان وټاکل شو.
دا په تېرو شاوخوا څلورو کلونو کې لومړی ځل دی چې ایرلنډ افغانستان د کرکټ د سیالیو لپاره وربولي او کوربتوب یې کوي.
افغان کپتان رحمت شاه هیله ښودلې ده چې له ایرلنډ سره به ښې لوبې کوي او هڅه به یې دا وي چې د پنځو لوبو دا لړۍ وګټي.
فورم \ دبحث خونه