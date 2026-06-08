هېګسیت : له افغانستان څخه د وتلو د بهیر وروستۍ ارزونه ژر خپریږي

د امریکا د جګړې وزیر پېټ هېګسېت وايي، له افغانستان څخه د امریکا د ځواکونو د وتلو په اړه هغه ارزونه چې له اوږدې مودې راهیسې ورته انتظار کېده، نږدې بشپړه شوې او ښايي چې د روان دوبي په وروستیو کې خپره شي.
هېګسېت خبریالانو ته وویل چې دغه څېړنه د ۲۰۲۱ کال د وتلو د هغه بهیر د پېښو هر اړخیزه ارزونه کوي چې په افغانستان کې یې د امریکا شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورساوه.
د نوموړي په وینا د ارزونې مهم پړاوونه بشپړ شوي دي، چې له مهمو چارواکو سره مرکې او د محرمو اسنادو ارزونه هم پکې شامله ده.
هېګسېت ټینګار وکړ چې دا ارزونه د دقت او حساب ورکونې پر بنسټ شوې ده. هغه وویل، اوس پوښتنه دا نه ده چې راپور به خپرېږي که نه، بلکې دا ده چې څه وخت به خپرېږي.
دا عملیات د کابل هوايي ډګر د ابي ګېټ په دروازه کې د یوه ځانمرګي برید سره پای ته ورسېدل. په دغه برید کې ۱۳ امریکايي سرتېري او شاوخوا ۱۷۰ افغان ملکي وګړي ووژل شول.
د عملیاتو په وروستیو اوونیو کې له ۱۲۰ زرو څخه ډېر کسان د هوایي پروازونو له لارې له افغانستان څخه وایستل شول، چې دا د امریکا په تاریخ کې د تخلیې یو له سترو عملیاتو څخه ګڼل کېږي.
د ۲۰۲۱ کال په اګست میاشت کې، په داسې حال کې چې امریکايي او ائتلافي ځواکونه له افغانستان څخه وتل، طالبانو په چټکۍ سره د هېواد واک په لاس کې واخیست.
همدا مهال د افغانستان حکومت سقوط وکړ او ټوله نړۍ د کابل نړیوال هوايي ډګر د ګډوډیو د صحنو شاهده وه چیرې چې زرګونو افغانانو له هېواد څخه د وتلو هڅه کوله.
منتقدین د استخباراتي ارزونو نیمګړتیاوې، د پلان جوړونې ستونزې او د افغان حکومت د چټک سقوط عوامل هغه موضوعات بولي چې د چارواکو په وینا لا زیاتو څېړنو ته اړتیا لري.
د امریکا د متحدو ایالتونو د جګړې وزیر پیت هېګسېت وویل، تمه کېږي چې دا راتلونکی راپور به د پوځي او ملکي مشرانو د پرېکړو، د تخلیې پر مهال د رامنځته شویو عملیاتي ستونزو او له دغه بهیر څخه د درس په اړه مفصل معلومات وړاندې کړي.
فورم \ دبحث خونه