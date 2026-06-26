د وینزویلا زلزله: د مړو شمېر زیات شوی، امریکا او ۱۷ نورو هېوادونو د ژغورنې ټیمونه کاراکاس ته لیږلي

د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په وینزویلا کې له دوو زورورو زلزلو وروسته د بشري مرستو پراخ عملیات پیل کړی او د ژغورنې ځانګړې ډلې، بیړنۍ مالي مرستې او پوځي لوژستیکي امکانات یې د ناورین ځپلو سیمو د ملاتړ لپاره بسیج کړي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي، ولسمشر ټرمپ د زلزلو له رامنځته کېدو یوازې څو ساعته وروسته د حکومت بېړنی غبرګون منظور کړ. د دغه وزارت په وینا، واشنګټن د ناورین د مرستو ځانګړې ډله (DART) او د ویرجینیا د فیرفکس کاونټۍ او د کالیفورنیا د لاس انجلس کاونټۍ د ښاري لټون او ژغورنې دوه ځانګړې ډلې د مرستو ماموریت ته استولې دي.
ټرمپ ادارې همدارنګه د ۱۵۰ میلیونه ډالرو بشري مرستو اعلان کړی دی. دغه مرستې به د خوړو نړیوال پروګرام، د کډوالۍ نړیوال سازمان، کاتولیک ریلیف سرویسز، سمارټنز پرس او نورو بشري شریکانو له لارې د بېړنیو خوړو، پاکو اوبو، سرپناه، روغتیايي خدمتونو او لوژستیکي ملاتړ لپاره ولګول شي.
د امریکا پوځ هم د ژغورنې د کارکوونکو، تجهیزاتو او بشري مرستو د لېږد لپاره خپلې لوژستیکي وړتیاوې کاروي، او د بهرنیو چارو وزارت د مرستو د همغږۍ لپاره ځانګړی کاري ټیم جوړ کړی دی. امریکايي چارواکي وايي، په وینزویلا کې د امریکايي وګړو خوندیتوب هم لومړیتوب لري او بېړني قونسلګري خدمات شپه او ورځ فعال ساتل شوي دي.
د امریکا پوځ: وینزویلا په رسمي ډول د مرستې غوښتنه کړې
د امریکا د پوځ جنوبي قوماندانۍ (SOUTHCOM) ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو له عملیاتو ملاتړ کوي او زیاته کړې یې ده چې د وینزویلا موقت حکومت له زلزلو وروسته په رسمي ډول له امریکا د مرستې غوښتنه کړې ده.
د امریکا د جګړې وزیر پیټ هېګسېت ویلي، د ولسمشر ټرمپ په لارښوونه د جګړې وزارت د زلزله ځپلو د مرستې لپاره خپل امکانات فعال کړي دي.
هغه ویلي: "کله چې زموږ د دوستانو ژوند له خطر سره مخ وي، امریکا اقدام کوي."
تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم ویلي وو چې د وینزویلا د سخت زیانمن شوي هوايي ډګر له امله به د مرستو په لېږد کې د امریکا د پوځ له امکاناتو استفاده وشي.
نړیوالې مرستې پراخې شوې
ملګرو ملتونو ویلي چې د ژغورنې او لټون عملیات اوس مهال تر ټولو مهم لومړیتوب دی، او تر اوسه د بېلابېلو هېوادونو شاوخوا زر مرستندویان اغېزمنو سیمو ته رسېدلي او نور ټیمونه هم په لاره دي.
د امریکا په ګډون د لږ تر لږه ۱۷ هېوادونو د لټون او ژغورنې ډلې وینزویلا ته رسېدلې یا د مرستو په عملیاتو کې برخه اخلي.
هسپانیې د ژغورنې متخصصین، بېړني کارکوونکي او پوځي الوتکې استولې دي.
چین د وینزویلا له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي یې دي چې د اړتیا له مخې به نورې بشري مرستې هم برابرې کړي.
هند د "امېستاد عملیات" پیل کړي او د دوو پوځي ترانسپورتي الوتکو له لارې یې له ۳۵ ټنو څخه زیات درمل، طبي تجهیزات، بشري مرستې او یو ساحوي روغتون وینزویلا ته استولی دی.
ګاونډي کولمبیا هم خپله ځانګړې ښاري د لټون او ژغورنې ډله، چې انجنیران، ډاکټران، اور وژونکي او روزل شوي سپي پکې شامل دي، اغېزمنو سیمو ته لېږلې ده.
د ویجاړۍ کچه
تر دې دمه چې دا راپور چمتو شوی، د وینزویلا د حکومت په وینا ، لږ تر لږه ۵۸۹ کسان وژل شوي او ۳۰۰۰ کسان وژل شوي ۲۵۰ ودانۍ، د استوګنې لوړ پوړیزې ودانۍ او د سره صلیب مرکزي دفتر په ګډون، یا نړېدلي او یا هم سخت زیانمن شوي دي.
د دغه هېواد سرپرست ولسمشرې ډېلسي رودریګز ویلي، حکومت په لا ګوایرا ایالت کې شاوخوا ۶۹ زره کورنیو ته د خوړو، اوبو او نورو بېړنیو مرستو وېش پیل کړی دی.
هغې ویلي، ۲۶۰۰ ټنه پروټیني او وچ خوراکي توکي چمتو شوي او د مرستو لارۍ اغېزمنو سیمو ته لېږل کېږي.
د امریکا د ځمکې پېژندنې اداره اټکل کوي چې د دې ناورین د قربانیانو شمېر ښايي له لس زرو واوړي.
په همدې حال کې، د حکومت مخالفو ډلو د نادرکو کسانو لپاره په ځانګړې وېبپاڼه کې د نږدې ۴۹ زره او ۵۰۰ کسانو نومونه ثبت کړي دي.
دغه دوه زورورې زلزلې د چهارشنبې په ماښام د لا ګوایرا ایالت په ساحل کې، د کاراکاس لوېدیځ ته شاوخوا ۱۶۰ کیلومتره لرې، د یوې دقیقې په واټن رامنځته شوې چې شدت یې ۷.۲ او ۷.۵ درجې و. له هغې وروسته لسګونه پسلړزې هم ثبت شوې دي، او د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري.
فورم \ دبحث خونه