بي بي سي له ولسمشر ټرمپ څخه بخښنه وغوښته

بي بي سي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه د هغې وینا د ناسم اصلاح لپاره بخښنه وغوښته چې ټرمپ د ۲۰۲۱ کال د جنورۍ په شپږمه کړې وه.
بي بي سي ویلي دي چې د دوی اصلاح داسې یو ناسم تصور ورکړی چې ګواکي ټرمپ د تاوتریخوالي غوښتنه کړې وه.
بي بي سي منلې چې د ټرمپ د هغې وینا په ویدیویي اصلاح کې "د قضاوت خطا" کړې چې ولسمشر ټرمپ د ۲۰۲۱ کال د جنورۍ په شپږمه نېته د سپینې ماڼۍ څخه د باندې خپل ملاتړو ته کوله.
په هغې ورځ د ټرمپ پلویانو د ۲۰۲۰ کال د نومبر میاشتې د ټاکنو په خلاف سوله ایز اعتراضي لاریون په لاره اچولی ؤ. د ډونالډ ټرمپ پلویان په دې باور وو چې د ۲۰۲۰ کال په ټاکنو کې تقلب شوی و او ټرمپ د خپل دموکرات سیال جو بایدن په وړاندې بایلونکی اعلان شو.
وروسته، د ټرمپ یو شمېر ملاتړي د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې له تاوتریخوالي ډک مظاهرې ترسره کړې چې د کانګرس ماڼۍ ته په ننوتلو، په کانګرس کې د جو بایدن د بریا د تاییدي بهیر یې څو ساعته له ځنډ سره مخ کړ. ټرمپ تاوتریخوالی وغاندو او مظاهره کوونکي یې رد کړل.
بي بي سي د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل: "موږ دا منو چې زموږ اصلاح په غیرعمدي توګه دا تصور یې رامنځ ته کړ چې موږ د وینا د مختلفو برخو پرځای، یواځې یوه برخه په وار وار نشرو او دا د دې ناسم تصور لامل شو چې کواګي ولسمشر ټرمپ په مستقیمه توګه د تاوتریخوالي دک اقداماتو غوښتنه کوي."
په دې اعلامیې کې راغلي: "بي بي سي غواړي چې له ولسمشر ټرمپ څخه د دې قضاوت د خطا له امله بخښنه وغواړي."
بي بي سي دا هم ویلي چې په پام کې نلري چې دا خپرونه بیا خپره کړي.
ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ په یوې مرکې کې وویل چې بي بي سي د هغه د ۲۰۲۱ کال د جنورۍ میاشتې وینا یې "سلاخي" کړې او "ناصادق" وو. ټرمپ وویل: "هغوی په حقیقت کې زما وینا یې چې یوه ښکلې وینا وه، یوه ډېره ارامه وینا وه، بدله کړه و هغه یې په افراطي بڼه وښودله. هغوی واقعاً هغه (وینا) یې بدله کړه."
ټرمپ له فاکس نیوز سره په یوې مرکې کې وویل چې هغوی د نه باور کار ترسره کړ.
د سپینې ماڼۍ ویاندې، کارولین لیویت، د چهارشنبې به ورځ په خبري کنفرانس کې تایید کړه چې د ولسمشر حقوقي مشاوریت، د بي بي سي په خلاف د دعوا کړې ده. بي بي سي خبر ورکړی چې ټرمپ د یو میلیارد ډالرو تاوان غوښتنه کړې ده.
فورم \ دبحث خونه