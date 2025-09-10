ولسمشر ټرمپ: د امریکا یو مشهور سیاسي فعال په ډزو ووژل شو

د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې محافظه کار سیاسي فعال او لیکوال چارلي کرک مړ شوی دی.
په ښاغلي کرک د یوتا وېلي په پوهنتون کې په یوه غونډه کې د وینا پر مهال په سټیج باندې ډزې وشوې.
پوهنتون ویلي چې په کرک باندې په ځايي وخت د غرمې په ۱۲:۱۰ بجو ډزې وشوې.
ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي، "ستر او حتی افسانوي، چارلي کرک مړ شو. هیڅوک په متحدو ایالتونو کې د ځوانانو په زړونو د چارلي په پرتله ښه نه پوهیدل. هغه په هرچا ګران و، په ځانګړې توګه په ما، او اوس هغه نور زموږ په منځ کې نشته. میلانیا او زه د هغه د ښکلې میرمنې، ایریکا او د هغه کورنۍ ته خپله تسلیت وړاندې کوو. چارلي، موږ له تا سره مینه لرو!"
چارلي کرک په محافظه کاره ځوانانو کې په ځانګړې توګه په تعلیمي ادارو کې ډیر محبوبیت درلود. نوموړي د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ کلک ملاتړی و.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهار شنبې په ورځ د ستپمبر ۱۰ مه رسمي اعلامیه صادره کړ ه چې له مخې یې د امریکا ملي بیرغ به د سپینې ماڼۍ، ټولو فدرالي ودانیو، پوځي اډو او سمندري بېړیو کې د چارلي کرک د درناوي لپاره تر سپتمبر ۱۴مې نېټې پورې نیم ځوړند وي. دغه حکم د امریکا د بهرنیو چارو ټولو سفارتخانو، کونسلګریو او پوځي تاسیساتو ته هم لیږل شوی دی.
هغه وویل: "د چارلي کرک، چې یو ریښتینی ستر امریکایی وطنپال دی، د درناوي په خاطر، زه امر کوم چې په ټوله امریکا کې ټول امریکایی بیرغونه نیم ځوړند شي."
پولیسو تر اوسه دا نه ده تایید کړې چې ایا د ډزو په تور څوک نیول شوی دی که نه. له پیښې وروسته د پوهنتون انګړ وتړل او تر بلې خبرتیا پورې یې ټولګي لغوه کړل.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې رییس کش پټیل وویل چې FBI "د یوتا وېلي پوهنتون کې د چارلي کرک د غمجنې وژنې راپورونه له نږدې تعقیبوي.
پټیل وویل: "موږ چارلي، د هغه ملګرو او هر هغه چا ته چې د دې پیښې څخه اغیزمن شوي دي خپل تسلیت وړاندې کوو. افسران به ژر تر ژره سیمې ته ولاړ شي، او FBI د ځواب ویلو او روانو تحقیقاتو لپاره حاضر دی."
کرک د ټرننګ پواینټ امریکا (Turning Point USA) بنسټ ایښودونکی دی، چې یوه غیر انتفاعي موسسه ده او په ښوونځیو او پوهنتونونو کې په سیاست کې د ګډون ملاتړ کوي.
د جمهوري غوښتونکو د ملي کمېټې مشر جو ګروټرز له ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو وغوښتل چې د محافظه کار فعال چارلي کرک د ډزو په غندلو کې سره راټول شي.
