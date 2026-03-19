د امریکا د ملي استخباراتو مشره: څرګنده نده چې د ایران په مشرتابه کې څه تېرېږي

د امریکا متحده ایالتونو د ملي استخباراتو مشرې تولسي ګبارډ د پنجشنبې په ورځ [د مارچ ۱۹مه] وویل: " د هغه څه په هکله چې د ایران په مشرتابه کې جریان لري ، پرېکړه کول روښانه نه دي،" چې په دې کې د ایران د نوي ستر رهبر آیت الله مجتبی خامنه يي ښکېلتیا هم شامله ده.
ګبارډ دا څرګندونې د استازو د جرګې د استخباراتو په کمیټه کې د یوې استماعیه غونډې پر مهال وکړې چې په هغه کې د مرکزي استخباراتو ادارې (سي آی اې) مشر جان راټکلیف او نورو استخباراتي چارواکو حضور درلود.
دوی د ایران د جګړې په تړاو د متحده ایالتونو د استخباراتي ارزونو په اړه د پوښتنو سره مخ شول چې ایا ایران متحده ایالتونو ته سملاسي ګواښ پېښ کړی و که نه.
ګبارډ کمېټې ته وویل چې استخباراتي بنسټونه ولسمشر ته د ګواښونو ارزونه وړاندې کوي او دا چې "په پای کې هغه د دې مسؤل دی چې کوم ګواښ سملاسی دی او یا که کوم سملاسي ګواښ شته وی څه ډول عمل باید وشي."
ګبارډ دا هم وویل چې د ایران د عملیاتو لپاره هغه موخې چې د اسرائیلي چارواکو له خوا ټاکل شوې، د هغو څخه توپیر لري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټاکلي دي. هغې وویل چې اسراییل "د ایران د مشرتابه په فلج کولو" باندې تمرکز لري په داسې حال کې چې ټرمپ ویلي دی غواړي د ایران د بالستیک توغندیو او ماین اېښودلو وړتیا له منځه یوسي.
د استخباراتو دا استماعیه غونډه یوه ورځ وروسته له هغې وشوه چې همدغه چارواکي د سنا د استخباراتو کمیټې ته وربلل شوي وو.
