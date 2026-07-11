په اروپا کې پراخ ځنګلي اورونه؛ زرګونه هکټاره ځمکه سوځېدلې

د اروپا په سویلي برخو کې د ځنګلي اورونو لړۍ لا هم روانه ده، او اسپانیا، پرتګال، یونان او فرانسه د پراخو اورونو د مهارولو لپاره له سختو شرایطو سره مخ دي.
د دغو هېوادونو چارواکي وایي، سخته ګرمي، د بوټو او ځنګلونو وچوالی او زورور بادونه د اورونو د لا پراخېدو لامل شوي دي.
د اسپانیا په جنوب کې، د المریا په سیمه کې اورلګېدنه د دغه هېواد د وروستیو کلونو له تر ټولو مرګونو پېښو څخه بلل شوې ده.
ځایي چارواکي وایي، لږ تر لږه ۱۲ کسان مړه شوي او لسګونه نور لا هم لادرکه دي. ډېری قربانیان هغه مهال په اور کې راګیر شوي چې غوښتل یې په موټرو کې د خطرناکو لارو له لارې وتښتي. بېړنیو ځواکونو خبرداری ورکړی چې سلګونه اوروژونکي د دې ستر اور د مهارولو هڅه کوي.
د اسپانیا په شمال ختیځو سیمو کې هم د کاتالونیا د لا بیسبال د امپوردا په سیمه کې اورونو زرګونه هکټاره ځنګلونه له ګواښ سره مخ کړي دي.
اوروژونکو ځواکونو د اوبو شیندونکو چورلکو او ځمکنیو ډلو په مرسته هڅه کړې چې د اور د خپرېدو مخه ونیسي. په ځینو سیمو کې کورونه زیانمن شوي او اوسېدونکي اړ شوي چې بېړني امرونه مراعات کړي.
په پرتګال کې، د هېواد په مرکزي برخو کې استوګنیزو سیمو ته نږدې اورونو د ځینو کلیو د تخلیې لامل شوی دی.
نږدې زر اوروژونکي، د اور وژنې وسایطو او د اوبو شیندونکو الوتکو په ملاتړ، د اورونو د مهارولو لپاره ګومارل شوي دي. ځایي اوسېدونکي وایي، لوګي او اورونو د دوی ورځنی ژوند ګډوډ کړی دی.
په یونان او فرانسه کې هم د ژغورنې ځواکونه له پراخو اورونو سره مخ دي. د یونان تسالونیکي ښار ته نږدې اورلګېدنې د ځینو سیمو د تخلیې او څو صنعتي تاسیساتو د زیانمنېدو لامل شوې ده.
د فرانسې په جنوب کې، زرګونه کسان له ساحلي سیمو څخه ایستل شوي او سلګونه اوروژونکي د هغو اورونو د کنټرول لپاره بسیج شوي چې زرګونه هکټاره ځمکه یې سوځولې ده.
کارپوهان وایي، د هوا د تودوخې لوړېدل او د وچکالۍ اوږدې دورې په اروپا کې د سترو ځنګلي اورونو خطر زیات کړی دی.
فورم \ دبحث خونه