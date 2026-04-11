سپینه ماڼۍ: د ایران د شتمنیو د ازادولو په اړه خبرونه 'ناسم' دي

سپینې ماڼۍ په قطر او د نورو هېوادونو په بانکونو کې د امریکا د متحدو ایالتونوو لخوا د ایران د کنګل شویو شتمنیو د ازادولو په اړه د ځېنو رسنیو راپورونه رد کړي دي.
د متحدو ایالتونو یوه جګپوړي چارواکي د شنبه په ورځ [اپرېل ۱۱مه] امریکا غږ ته په یو کتبي پیغام کې لیکلي چې دغه ډول خبرونه "ناسم" دي.
په دغه پیغام کې چې د واشنګټن ډي سي په وخت د سهار په اتو بجو امریکا غږ ته رسېدلی، ټینګار شوی چې "غونډې لاتراسه پیل شوې نه دي."
تردې لږ څه مخکې، د رویترز خبري اژانس د ایران د یوه جګپوړي چارواکي په حواله خبر ورکړی و چې متحدو ایالتونو په قطر او د نورو هېوادونو په بانکونو کې د ایران د کنګل شویو شتمنیو د ازادولو سره موافقه کړې ده.
سرچینې چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی، رویترز خبري اژانس ته ویلي چې ددغو شتمنیو ازادول د "هرمز تنګي څخه د خوندي تېرېدو پورې مستقیم تړاو لري."
دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالتونو د ولسمشر مرستیال جي ډي ونس د ایراني استازو سره د مذاکراتو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی او لومړی یې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف سره کتلي دي.
فورم \ دبحث خونه