د امریکا حکومت د 'زدکونکو د ویزې نه د ناوړه ګټه اخیستنې د پای ته رسولو' لپاره پلان وړاندی کړ

د امریکا حکومت یو پلان وړاندې کړی چې که نهایي شي، نو په لړ کې به یې متحدو ایالتونو کې د بهرنیو زده کونکو په ګډون د ځانګړو ویزو لرونکو د پاتې کیدو موده محدوده شي.
د امریکا د کورني امنیت وزارت د چهارشنبې په ورځ، د اګست په ۲۷مه، په یوه بیان کې وویل چې دا اقدام به د ویزو د ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیسي او د ویزې لرونکو کسانو د سمې او د بیاکتنې او څارنې لپاره به د وزارت وړتیا لوړه کړي.
د امریکا د کورني امنیت وزارت ویاند وویل: "د اوږدې مودې لپاره، پخوانیو ادارو بهرنیو زده کونکو او نورو ویزې لرونکو ته اجازه ورکړې چې په متحدو ایالتونو کې په نا محدود ډول پاتې شي، چې د خوندیتوب خطرونه یې رامینځته کړي، د مالیه ورکوونکو پام وړ لګښتونه یې رامینځته کړي او امریکایی اتباعو ته یې زیان رسولی دی."
ویاند زیاته کړه: "وړاندیز شوی نوی پلان به دا ناوړه ګټه اخیستنه په دایمي ډول پای ته ورسوي چې د ځانګړي ویزې لرونکو لپاره په متحدو ایالتونو کې د پاتې کیدو موده محدوده کړي او د فدرالي حکومت بار کم کړي چې د بهرنیو زده کونکو او د دوی د سابقه په سمه توګه وڅاري."
له ۱۹۷۸ کال راهیسې، بهرني زده کونکي (د اف ویزې لرونکي) اجازه لري چې په متحدو ایالتونو کې د نامعلومې مودې لپاره پاتې شي.
د نورو ویزو برعکس، د اف ویزې لرونکي اجازه لري چې په متحدو ایالتونو کې د نامعلومې مودې لپاره پرته له ډیرو تاییدۍ او څارنې پاتې شي.
د امریکا د کورني امنیت وزارت په وینا، بهرنیو زده کونکو له دې امتیاز نه په استفادې، د امریکا له سخاوت څخه ناوړه ګټه پورته کړې او "دایمي" زده کونکي شوي دي، په دوامداره توګه په متحدو ایالتونو کې د پاتې کیدو لپاره د لوړو زده کړو کورسونو کې شامل شوي دي.
دې وزارت وویل چې د وړاندیز شوي پلان له مخې، فدرالي حکومت به د بهرنیو زده کونکو او "اکسچینج ویزیترز" لپاره د هغه پروګرام د مودې لپاره چې دوی پکې برخه اخلي، د داخلې او د مجاز پاتې کیدو د تمدید موده ټاکي، کوم چې باید له څلورو کلونو څخه زیات نه وي.
د کورني امنیت وزارت په وینا دا پلان لومړی ځل په ۲۰۲۰ کال کې د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې په جریان کې وړاندې شوی و، خو په ۲۰۲۱ کال کې د جو بایډن د ادارې لخوا "د امریکایی اتباعو او مالیه ورکوونکو په زیان" لرې کړای شو.
