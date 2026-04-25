ولسمشر ټرمپ پاکستان ته د امریکا د مذاکره کوونکو سفر لغو کړ

د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي چې د ایران سره د سولې مذکراتو په موخه پاکستان ته د امریکايي استازو سفر یې لغو کړی دی.
هغه اکسیوس خبري شبکې ته وویل: "زه [د خبرو اترو]په اوسني حالت کې په یو ۱۸ ساعته پرواز باندې د دوی د لیږلو کومه ګټه نه وینم. دا ډیر اوږد [سفر] دی. موږ دا کار د تلیفون له لارې هم کولی شو. ایرانیان که وغواړي، کولی شي موږ ته زنګ ووهي. موږ یوازې هلته د ناستې لپاره سفر نه کوو."
ټاکل شوې وه چې د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی سټیف ویټکاف او سلاکار جریډ کوشنر له ایران سره د مذاکراتو د بل پړاو دپاره د شنبې په ورځ (د اپریل ۲۵مه) اسلام اباد ته لاړ شي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې کرولاین لیویټ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرېکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی سټیف ویټکاف او سلاکار جریډ کوشنر د ایران سره د خبرو د دوام دپاره اسلام اباد ته ولیږي.
لیویټ وویل: «ولسمشر ټرمپ د پوځي اقداماتو اختیار لري، او د اعلی قومندان په توګه هغه تل دا اختیار ساتي. خو دا وخت هیله بخښونکې ډپلوماسي دوام لري او موږ به ترهغه ځایه ورسیږو چې د ولسمشر سور خط پلی شي.»
ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې ویلي وو، ایران په پام کې لري داسې وړاندیز وکړي چې د امریکا غوښتنې پرځای کړي. هغه د جمعې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل: «هغوی د یو وړاندیز کولو په حال کې دي، وګورو چې څه پکې دي.»
بل خوا، د فاکس نیوز د خبر له مخې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي، چې د پاکستان د صدراعظم او نورو مشرانو سره د لیدنې لپاره د جمعې په ورځ هغه هېواد ته رسېدلی و، له اسلام اباد څخه بیرته ستون شوی دی.
د پاکستاني چارواکو په وینا، عراقچي هغوی ته د واشنګټن د غوښتنو په اړه د تهران ملاحظات وړاندې کړي دي. عراقچي اسلام اباد ته د خپل سفر په ترڅ کې له امریکايي استازو سره د لیدنې کتنې څه ندي ویلي.
