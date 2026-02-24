د امریکا د ۲۵۰مې کلیزې نمانځل او د حکومت لاس ته راوړنې به 'ولس ته د ولسمشر ټرمپ وینا' کې څرګند وي

سپینه ماڼۍ وايي چې ولس ته د ولسمشر ټرمپ د سه شنبې د شپې وینا کې به د امریکا د زېږېدو ۲۵۰مې کلیزې، چې د امریکا ولس یې سږکال نمانځي، نمانځل هم شامل وي.
دا وینا به اقتصادي نوښتونو په ګډون د حکومت لاس ته راوړنې هم بیان کړي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیووت د خپل ایکس په حساب کې لیکلي دي د ولسمشر په وینا کې به «زموږ د ولس د خپلواکۍ او عظمت د ۲۵۰ شاندارو کالونو او د امریکايي اتلانو په داستانونو باندې» رڼا اچول کېږي.
لیووت خبریالانو ته وویل: «تاسو به ولسمشر څخه د امریکایي اتلانو د تېر او اوسني وخت غمجن داستانونه واورئ، چې په رښتینې ډول د امریکاییانو د وطنپالنې بېلګې دي.»
لیووت تائید کړه چې د خبرو ډېره برخه به اقتصاد ته ځانګړې وي. هغې وویل چې ولسمشر به د امریکاییانو ورځنۍ کېسې شریکې کړي، چې د هغه له تګلارو څخه یې ګټه اخیستې ده.
لیووت وویل چې ولسمشر به د حکومت د تېرکال لاسته راوړنې بیان کړې او همدغه راز به «وضاحت ورکړي چې ولې هغه او جمهوریت غوښتونکي د مالي لګښتونو د هغه بحران سره، چې د بایډن حکومت او دموکراتانو په کانګرس کې رامنځ ته کړی، د مبارزې کولو او د مبارزې د روان ساتلو لپاره غوره» دي.
ولسمشر ټرمپ چې تېره ورځ یې د جنایت د قربانیانو د کورنیو سره د یاد په مراسمو کې برخه اخیستې وه، وویل چې د خبرو ډېره برخه به یې په اقتصاد باندې وي. هغه وویل: «موږ یو هېواد لرو چې اوس ښه روان دی. موږ تر بل هر وخت اوس تر ټولو لوی اقتصاد لرو. موږ تر بل هر وخت اوس ډېر فعالیت لرو. زه به سبا شپې ته وینا کوم او تاسو به دا واورئ.»
لیووت د بهرنۍ تګلارې په اړه وویل چې ولسمشر به په خپلو خبرو کې د تېرکال د نیمې شپې د څټک د عملیاتو په ګډون، چې د ایران اتومي تاسیسات یې ویجاړ کړل، د متحدو ایالتونو د تېرکال د بهرنیو پوځي لاس ته راوړنو په اړه هم خبرې وکړي.
لیووت وویل چې ولسمشر ټرمپ به د هغو ګواښونو په اړه هم وغږېږي چې لا هم په بهر کې موجود دي او دا به هم وايي چې متحده ایالتونه څه کوي چې مطمین شي یوازې په نړۍ کې تر ټولو خوندي هېواد نه وي، بلکې قوي هېواد هم پاتې شي.
ولس ته ولسمشر وینا هغه کلنۍ وینا ده چې په تلویزون کې ښودل کېږي او ولسمشر د کانګرس په ودانۍ کې د استازو د خونې او سنا د غړو په مخکې یې وړاندې کوي.
د ویرجینیا نوې ټاکل شوې ډیموکراټه والۍ، ابیګیل سپنبرګر به د سې شنبې په ماښام د ولسمشر ټرمپ د کلنۍ وینا په اړه د خپل ګوند ځواب وړاندې کړي.
