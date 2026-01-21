ولسمشر ټرمپ په داووس کې امریکا کې «فوق العاده لوړه اقتصادي وده» وستایله

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د جنورۍ ۲۱مه د سویس په دواووس ښار کې پخپلې وینا کې وویل چې د هغه د ادارې تر واکمنۍ لاندې په لومړي کال کې «متحده ایالتونه په بیساري ډول لوړه اقتصادي وده» کړې ده، او زیاته یې کړه چې امریکا د تاریخ تر ټولو «چټکه» اقتصادي وده تجربه کوي.
ټرمپ د نړۍ مشرانو ته وویل:زه د سږکال نړيوال اقتصادي فورم ته د امریکا په اړه له ریښتوني حیرانوونکو خبرونو سره راغلی یم. پرون زما د لوړې د مراسمو لومړۍ کلیزه وه، او نن، سپینې ماڼۍ ته د بېرته ستنېدو ۱۲ میاشتې وروسته، اقتصاد غوړېدلی، وده په چټکۍ روانه ده، د تولیداتو کچه لوړه شوې، پانګونه مخ پر زیاتېدو ده، عایدات لوړېږي، انفلاسیون مات شوی، او زموږه پولې چې پخوا پرانیستی او خطرناکې وې اوس تړل شوي او د ننوتلو هیڅ لاره نشته.»
ټرمپ وویل چې متحده ایالتونه "زموږ د هېواد په تاریخ کې تر ټولو چټک او تر ټولو لوي اقتصادي بدلون» په حال کې دي."
هغه زیاته کړه چې په تېرو دریو میاشتو کې په امریکا کې بنسټیز انفلاسیون یوازې ۱.۶ فیصده و او تمه ده چي د کال د څلورمي ربعي اقتصادي وده ۵.۴ فیصدو ته ورسېږي.
هغه وویل:«د بایډن د ادارې پر مهال، امریکا د رکود او انفلاسیون له یوه ناوړه حالت سره مخ وه، یعنې اقتصادي وده ټیټه او انفلاسیون کچه لوړه. خو اوس زما د تګلارو یوازې یوه کال نه وروسته، موږ د دې بلکل برعکس حالت وینو. انفلاسیون نشته او اقتصادي وده په غیرمعمولي او بیساري ډول لوړه ده.»
ټرمپ همدارنګه د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د یو مهم اقدام یعنې پر سوداګریزو شریکانو د لګول شویو تعرفو د بریا ستاینه هم وکړه.
ولسمشر وویل:«په یوازې یوه کال کې مې زموږ میاشتنی سوداګریز کسر په حیرانوونکې توګه ۷۷ سلنه راکم کړ، او دا ټول پرته له انفلاسیون څخه ترسره شول هغه څه چې هر چا ویل ناممکن دي.»
ټرمپ د نړۍ په اقتصاد کې د امریکا ځانګړې او اغېزمنه ونډه هم روښانه کړه او ویې ویل:
«متحده ایالتونه د نړۍ اقتصادي انجن دي او کله چې امریکا وده کوي، ټوله نړۍ هم ورسره وده کوي.»
ټرمپ یو ځل بیا د ملي امنیت له پلوه د ګرینلنډ د ترلاسه کولو لپاره د امریکا غوښتنه تکرار کړه.
هغه وویل:«یوازې متحده ایالتونه کولی شي د دې سترې سیمې ساتنه وکړي. همدا لامل دی چې زه د متحده ایالتونو لهخوا د ګرینلنډ د ترلاسه کولو په اړه د بیا خبرو لپاره د سمدستي مذاکراتو غوښتنه کوم. دا به ناټو ته ګواښ نه وي، بلکې د ټول ائتلاف امنیت به په پراخه کچه پیاوړی کړي.»
ټرمپ خپله دا وینا په داسې حال کې کوي چې د هغه اداره د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي، هغه جګړه چې د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ په میاشت کې هغه مهال پیل شوه چې مسکو پر خپل ګاونډي هېواد اوکراین یرغل وکړ.
فورم \ دبحث خونه