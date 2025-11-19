ټرمپ د بن سلمان کوربه دی؛ سعودي عربستان په متحدو ایالتونو کې د یو تریلیون ډالرو پانګونې اعلان وکړ

د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د سه شنبې په ورځ نومبر ۱۸مه په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره د ملاقات په مهال اعلان وکړ چې په متحدو ایالتونو کې به یو تریلیون ډالر پانګونه کوي.
محمد بن سلمان په دې اعلان سره، چې هېواد به یې په امریکا کې د ۶۰۰ میلیارد ډالرو پانګونه یو تریلیون ډالرو ته رسوي، ولسمشر ټرمپ حیران کړ.
سعودي عربستان د مۍ په میاشت کې ریاض ته د ولسمشر ټرمپ د سفر په مهال اعلان کړی و چې په متحدو ایالتونو کې به ۶۰۰ میلیارد ډالر پانګونه کوي، محمد بن سلمان د خپل هېواد صدراعظم هم دی.
ولسمشر ټرمپ وویل: «کله چې یو میلیارد ډالر پانګونه کوی، دا زموږ لپاره ملي امنیت دی، ځکه چې ډېرې دندې ایجادېږي. ډېر شیان رامنځ ته کوي... دا یو رښتینی شریک دی چې دا کار کوي. دا به د متحدو ایالتونو ته ډېر ځواک وبخښي.»
محمد بن سلمان وویل چې دواړه لوري به د سه شنبې په ورځ «په ډېرو برخو کې تړونه لاسلیک کړي- د تکنالوژۍ، مصنوعي ځېرکتیا، نایاب ځمکني موادو، مقناطیس- چې د دندو ډېر فرصتونه به ایجاد کړي.»
ولسمشر ټرمپ سپینې ماڼۍ ته د محمد بن سلمان د ښه راغلاست په مهال هغه یو «ملګری» او «د درناوي وړ» شخص وباله. ټرمپ وویل چې په یو کال کې به په متحدو ایالتونو کې د ریکارډ په کچه د ۲۱ تریلیون ډالرو پانګونه کېږي، چې د سعودي عربستان پانګونه هم په کې شامله ده. نوموړي وویل چې حکومت یې د تعرفو له لارې دا پانګونې جذبې کړې.
محمد بن سلمان د ولسمشر ټرمپ اقتصادي اقدامات وستایل او ټېنګار یې وکړ چې سعودي عربستان غواړي چې د دغو اقدماتو برخه وي.
محمد بن سلمان وویل: «دا (امریکا) د ځمکې په مخ تر ټولو غښتلی هېواد دی، خو تاسو چې څه رامنځ ته کوی، د ننني د فرصت په اړه نه دي، دا یو اوږد مهال فرصت دی چې په راتلونکو لسیزو کې به د امریکایانو په اقتصاد مثبت اغیز کوي او د نویو تکنالوژیو لپاره سم بنسټ جوړوي چې د امریکا لپاره د لوبې (وضعیت) ښه رخ بدلوونکی دی او موږ غواړي چې برخه یې واوسو.»
واشنګټن ته د محمد بن سلمان تر سفر مخکې ولسمشر ټرمپ تائید کړ چې امریکا په سعودي عربستان باندې اف-۳۵ جنګي جټ الوتکي پلوري، هغه ډول الوتکې چې په اسرائیل یې پلورلې دي. ټرمپ وویل چې دواړه سعودي عربستان او اسرائیل «عالي شریکان» دي.
دواړو لوریو د «ابراهیم تړونونو» کې د سعودي عربستان د شاملېدو په اړه هم خبرې وکړې، دا د ولسمشر ټرمپ په لومړۍ دورې کې د هغه یوه مهمه بهرنۍ تګلاره وه چې څو عربي هېوادونه یې وهڅول په سیمه کې د متحدو ایالتونو له نژدې شریک اسرائیل سره اړیکې عادي کړي.
د دغو تړونونو په اساس، په ۲۰۲۰ کال کې د اسرائیل او متحدو عربي اماراتو، بحرین او مراکش روابط عادي شول. مصر او اردن په ۱۹۷۹ او ۱۹۹۴ کال کې له اسرائیل سره خپل روابط عادي کړي وو او له دوی وروسته دا درې نور لومړني عربي هېوادونه شول، چې دا کار یې وکړ.
د همدې میاشتې په سر کې قزاقستان هم وویل چې غواړي د ابراهیم په تړونونو کې داخل شي، دغه هېواد وار دمخه له اسرائیل سره دپلوماتیک روابط لري.
محمد بن سلمان وویل چې هېواد یې په منځني ختیځ کې له ټولو هېوادونو سره ښه روابط غواړي. هغه وویل: «موږ غواړو چې د ابراهیم تړون برخه واوسو، خو غواړو ډاډه شو چې دا تړون به د دوو دولتونو حل ته لاره هواروي او موږ نن (له ولسمشر ټرمپ سره) ښه بحث درلوده، چې په دې اړه کار وکړو چې ډاډه شو څومره ژر کېدای شي ښه وضعیت برابرو کړو، چې دا کار وکړو.»
ولسمشر ټرمپ وویل چې سعودي عربستان د ابراهیم تړونونو په اړه «ډېر ښه احساس» لري. تر دغو خبرو لږ مخکې ولسمشر ټرمپ او محمد بن سلمان د ښه راغلاست په مراسمو کې، چې پوځيان په اسونو سپاره وو او په فضا کې جنګي الوتکو پروازونه کول او د سعودي عربستان او متحدو عربي اماراتو بیرغونه څنګ په څنګ رپېدل، ګډون وکړ. په الوتکو کې درې اف-۳۵ ډوله جنګي الوتکې وې، چې سعودي عربستان یې پېرېدل غواړي.
