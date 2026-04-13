آیا د امریکا د سفر په نوي بندیزونو کې د SIV قضیه لرونکي افغانان هم شامل دي؟

SIV کیس لرونکي افغانان هم نشي کولاې چې امریکا ته دننه شي.
SIV کیس لرونکي افغانان هم نشي کولاې چې امریکا ته دننه شي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا غږ ته ویلي چې د افغانانو لپاره د ځانګړې مهاجرتي ویزې (SIV) پروګرام د ولسمشرۍ ۱۰۹۸۸ اعلامیې له مخې له تعلیق څخه مستثنا نه دی.

د دې وزارت یوه ویاند د هغو راپورونو په اړه، چې وایي د افغان SIV غوښتونکو د دوسیو پروسه بېرته پیل شوې خو ښایي د امریکا قونسلګرۍ یې د ویزې غوښتنې رد کړي، وویل چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت لپاره د ویزو د صدور د بهیر له لارې د “ملي امنیت او عامه خوندیتوب ساتنه ” لومړیتوب لري.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:

“د ولسمشرۍ د ۱۰۹۸۸ شمېرې اعلامیې له مخې، د افغانستان د ټولو اتباعو امریکا ته داخلېدل پرته له انفرادي استثناوو او ځانګړو کټګوریو د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې څخه ځنډول شوي دي. د مهاجرتي ویزو (SIV) دپآره افغانان مستثنا نه دی. “

له دې مخکې، د “افغان ایواک” په نوم یوې ادارې، چې د افغان SIV غوښتونکو ملاتړ کوي، ادعا کړې وه چې د دغو متقاضیانو ویزې باید یوازې د همدې اعلامیې پر بنسټ رد نه شي.

دغه بنسټ همدارنګه د هغو هېوادونو له اتباعو چې امریکا ته یې د ننوتلو بندیز لګېدلی په ځانګړي ډول د افغان SIV غوښتونکو څخه غوښتي چې که د ویزې مرکې لپاره بلل کېږي، ژر تر ژره د مهاجرتي چارو له متخصصینو سره مشوره وکړي.

دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بنسټونو او د هغو افغانانو ملاتړو، چې د تېرو شلو کلونو پر مهال یې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی، د امریکا د کورني امنیت له نوي وزیر مارک وین مولن څخه غوښتنه کړې چې د SIV ویزو بهیر بېرته پیل کړي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمېرو له مخې، د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر له لومړۍ نېټې څخه تر دسمبر ۳۱ پورې، ۱۵۹۱ افغانان د SIV ویزو له لارې امریکا ته داخل شوي وو.

خو د ولسمشرۍ د ۱۰۹۸۸ شمېرې اعلامیې د عملي کېدو وروسته، چې له مخې یې د افغانانو پر سفر بندیز لګېدلی، دا شمېر د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې څخه تر مارچ ۳۱ پورې ۴۰ کسانو ته راټیټ شوی دی.

د یاد وزارت شمېرې دا هم ښيي چې د ۲۰۲۶ کال له پیل راهیسې تر اوسه هېڅ افغان د کډوالو د منلو له پروګرام څخه امریکا ته نه دی داخل شوی، او د تېر کال د نومبر په میاشت کې یوازې درې افغان کډوال امریکا ته رسېدلي وو.


