د امریکا د حکومت څو وزارتونه د حیاتي منرالونو په برخه کې د همغږۍ لپاره بسیج کېږي

د متحدو ایالتونو د حکومت د سوداګرۍ د چارو د استازي دفتر ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت ګڼ شمېر دولتي ادارې بسیج کړې دي چې د یو لوی نوښت په جوړولو کې چې په دې وروستیو کې د سپینې ماڼۍ له خوا پیل شوی، د حیاتي معدني موادو د اکمالاتو سلسلې ته د لاسرسي او تنوع ورکولو لپاره، د یو بل سره همکاري وکړي.
د متحدو ایالتونو د حکومت د سوداګرۍ په چارو کې استازي، جیمیسن ګریر، ویلي چې دفتر یې اوس د بهرنیو چارو، جنګ، تجارت او انرژۍ له وزارتونو سره همکاري کوي چې نور هېوادونه د متحدو ایالتونو له هغې پالیسۍ سره همغږي کړي چې د حياتي معدني سرچينو، په ځانګړې توګه د نادره عناصرو، د برابرولو په برخې کې تنوع راولي.
ګریر د سهشنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په یوې مرکې کې وویل: "د ټرمپ حکومت یو پراخ حکومتي چلند غوره کړی دی."
هغه وویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې، دې ټولو ادارو له ډېرو شریکو هیوادونو سره کار کړی چې "په د یو بل په هیوادونو کې معدني موادو ته د لاسرسي په اړه د تفاهم یادښت" لاسلیک کړي.
جیمیسن ګریر دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کړي چې ولسمشر ټرمپ "د خزانې پروژه" پرانیسته – چې د ۱۲ میلیارده ډالرو په ارزښت د حیاتي منرالونو یوه زېرمه ده. دا هغه نوښت دی چې د متحده ایالتونو د حکومت په وینا د دې هېواد د حیاتي منرالونو ستراتیژیک ذخیره رامنځته کوي.
چارواکي وايي چې د حیاتي موادو نوې ستراتیژیکې زیرمه، یوه خپلواکه عامه-خصوصي شراکت دی چې اړین خام مواد به د متحده ایالتونو په بېلابېلو خوندي تاسیساتو کې ذخیره کړي.
تېره اونۍ متحده ایالتونو د څه باندې ۵۰ هېوادونو د استازو په ګډون د یوې لویې غونډې کوربه توب وکړ، چې د حیاتي منرالونو د اکمالاتي سلسلې متنوع کولو او د حیاتي منرالونو په برابرولو کې د چین په انحصار او د ډاډمنو اکمالاتي ځنځیرونو په جوړولو کې د مرستې په موخه جوړه شوې وه.
په دې غونډې کې، متحدو ایالتونو د حیاتي منرالونو په برخه کې له خپلو شریکانو سره ۱۱ نوې دوه اړخیزې موافقې لاسلیک کړې او په یوه هیواد کې د اکمالاتي ځنځیر د متمرکز کیدو د خطرونو په اړه یې خبرداری ورکړ.
فورم \ دبحث خونه