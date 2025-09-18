امریکا او بریتانیا د تکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ تړون لاسلیک کړ

د متحدو ایالتونو ولسمشر دونالډ ټرمپ بریتانیا ته د خپل رسمي دولتي سفر په وروستۍ ورځ د دغه هېواد له صدراعظم کییر ستارمیر سره د تکنالوژۍ په برخه کې د نوې همکارۍ تړون لاسلیک کړ.
دواړو مشرانو د بریتانیا د صدراعظم په مقام، چکرز، کې سره ولیدل. دوی د تړون د لاسلیک کولو په مهال له خبریالانو سره خبرې وکړې او ولسمشر ټرمپ وویل چې دا د «ساینس او تکنالوژۍ په ملګرتیا کې تاریخي تړون» دی.
هغه وویل: «دا [تړون] د مصنوعي ځېرکتیا په ګډون په حکومتي، علمي او د خصوصي سکتور په برخو کې د همکارۍ نوې ساحې پرانیزي.»
ټرمپ د متحدو ایالتونو او بریتانیا ترمنځ روابط وستایل او ویې ویل: «موږ تر بل هر وخت نن، دا روابط سره نژدې کوو.»
ولسمشر ټرمپ او میرمن یې میلانیا ټرمپ تېره ورځ د وېنزور په ماڼۍ کې د برتیانیا د صدراعظم مقام ته ولاړل او د بریتانیا پاچا چارلس درېیم او د شاهي کورنۍ نورو غړیو یې په تشریفاتي مراسمو کې هرکلی وکړ.
د ونزور په ماڼۍ کې د تېرې ورځې په مراسمو کې په بګیو کې سپرېدل او په هوا د پوځي الوتکو پروازونه او د شاهي کورنۍ یوه عالي میلمستیا هم شامله وو.
ولسمشر ټرمپ د میلمستیا په مهال وویل: «د متحدو ایالتونو او بریتانیا ترمنځ د خپلولۍ او هویت پیوند ارزښتناک او تلپاتې دی.»
ټرمپ د متحدو ایالتونو لومړی ولسمشر دی، چې بریتانیا ته دوه ځلې په رسمي دولتي سفر بلل کېږي، ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې «دا زما په ژوند کې لوی ویاړ» دی. ولسمشر ټرمپ په ۲۰۱۹ کال کې په خپل لومړي دور هم بریتانیا ته په رسمي دولتي سفر تللی و.
